香りの実験的ラボ「フレグランスロビー」にて、新サービス「パーソナルブレンディング」を開始

株式会社アトモスフィア

株式会社アトモスフィア（本社：東京都中央区、代表取締役：永砂智史）は、日本橋兜町・日証館1階にて運営する「フレグランスロビー」において、天然香料を使用した個人向け調香サービス「パーソナルブレンディング」の提供を開始いたしました。

フレグランスロビーでは、天然香料にこだわり蒸留機能を活かした実験的な香り空間を、調香師の山内みよが演出しているほか、個人向けにカウンセリングを行い自分だけの香りをつくる「パーソナルブレンディング」サービスをご体験いただけます。



■ 調香師 山内みよからのメッセージ

「天然香料のみで創るオリジナルミストはお守りのような存在」



香りは、目には見えないけれど、感情や記憶、空気の質までも変えてしまう力を持っています。そして天然香料は、その力をもっとも自然に、深く、穏やかに伝えてくれる存在です。



ホテルのロビーやオフィスなど、公共空間の調香を通じて得た知見をもとに開発された「パーソナルブレンディング」は、カウンセリングを通じて今の気分や心の状態を言葉にしながら、16種類の天然香料の中から直感で香りを選び、自分だけのルームミストをつくる体験です。

完成した香りは、自分を整えるひとつの手がかりとなり、

日常にそっと寄り添う“お守り”のような存在になるはずです。

この空間は、天然香料の楽しさを体感し、その感動を共有する場として設計されています。

商品の販売にとどまらず、香りを通じて生まれる新しい価値や体験を、丁寧にお届けしていきます。

香りに導かれて、自分と静かに向き合う60分。

ぜひ、あなたの香りを探しにいらしてください。

パーソナルブレンディング 80ml ガラスミストボトルラベルにはオリジナルのテキストを印字することも可能です。（最大8文字）



■パーソナルブレンディング 詳細

定員：各回4名様（6名以上はグループでの貸切可能）

料金：6,050円（税込）※2026年1月より価格改定予定

開催日程：最新情報は予約サイト・インスタグラムよりご確認ください。

予約サイト：https://fragrancelobby.square.site/



■調香師 山内みよプロフィール

幼少時代をスペイン・マドリードで過ごし帰国。アパレル、インテリア業界を経て、2007年に

株式会社アロナチュラを設立。天然香料による調香をホテルや商業施設、クリニックなどに向けて提供。シーンや空間に合わせ、香りによるストーリーを表現している。天然成分の効能や意味を活かした構築型の調香を得意とする。自身のブランド「Aronatura」では、間伐材を用いたアロマディフューザーが林野庁後援「第一回ウッドデザイン賞」を受賞。さまざまな企業の

香り商材の企画製造を行う。2024年よりアトモスフィアに参画。フレグランスロビーでのプロ

ダクトや香り体験の開発、2025年よりスタートした「LAURASIA」の調香も手掛けている。





［開発実績｜LAURASIA］

Space Aroma：日証館「錦秋」

Client：平和不動産株式会社

Blends：Ho Wood / Cedar Wood Atlas / Clove Leaf / Bergamot / Rosemary



日証館のメインエントランスに広がる香りは、「錦秋（きんしゅう）」と名づけられました。

かつて幾度もの困難を乗り越え、復興と成長を遂げてきた人々の想いや熱量を、現代へと静かに引き継ぐ-そんなこの場所の歩みにふさわしい調香です。

調香師として山内が移りゆく兜町の歴史とこれからの街の姿を重ね合わせながら創り上げた香りが穏やかに広がり訪れる人を静かに迎え入れます。



■Fragrance Lobby｜フレグランスロビー

同施設では、天然香料のポテンシャルを広める実験的な香り空間として、企業向けのオフィス空間の調香サービスや香り商材の販売のほか、さまざまなイベントも開催しています。





■店舗概要

店名：Fragrance Lobby（Atomosphere inc.ショールーム）

所在地：東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館1F

営業時間：（平日）11:00～18:00・（土日祝）10:00～18:00

定休日：水曜日（月曜日と金曜日はご見学のみ可能）

電話番号：03-6206-2719

公式インスタグラム ：https://www.instagram.com/fragrance_lobby/

シーズナルのインスタレーションがゲストをお迎え

■株式会社アトモスフィア について

Atmosphere inc.は、次世代の食文化創造に挑戦を続ける「株式会社イートクリエーター」（東京都中央区）と、ホテルや企業、商業空間の香りをプロデュースする「株式会社アロナチュラ」（東京都港区 代表：山内みよ）が協業し設立。

＜会社概要＞

社名：株式会社アトモスフィア

代表：代表取締役 永砂 智史

所在地：東京都中央区兜町6-7 兜町第7平和ビル 1F

事業内容：空間調香の企画・開発・販売・サブスクリプション提供、オリジナルフレグランスブランドの企画・開発・販売・運営、調香・レシピ開発を含む商品プロデュース、他社ブランドにおける商品企画・ディレクション、製造委託・プロモーション支援などのプロデュース業務