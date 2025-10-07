セキュリティサービスエッジ市場は、クラウドセキュリティ需要とデジタル変革の推進によって牽引され、2033年には246億米ドルに達すると予測される
世界のセキュリティサービスエッジ（SSE）市場は、著しい成長軌道を描いており、2024年の29億米ドルから2033年には246億米ドルに急拡大すると予測されています。これは、2025年から2033年の予測期間における26.8%という高い年平均成長率（CAGR）に表れています。この成長は、企業があらゆる業界でデジタル変革を加速させる中で、ゼロトラストアーキテクチャ、リモートワークセキュリティ、クラウドネイティブセキュリティフレームワークへの注目が高まっていることを示しています。
クラウドベースのセキュリティモデルの普及が市場成長を牽引
企業が従来のデータセンターからクラウドベースのインフラストラクチャへと移行するにつれ、動的で拡張可能なセキュリティソリューションへの需要が高まっています。安全なWebゲートウェイ（SWG）、クラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）、ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）を統合したSSEは、現代のサイバーセキュリティ対策の基盤となる重要な要素として注目を集めています。
SSEは、分散型ワークフォースのニーズに対応し、組織が地理的な位置に関わらず、複数のエンドポイントに一貫したポリシーベースのセキュリティを提供できるようにします。企業は、ハイブリッドワーク環境、サードパーティへのアクセス、BYOD（Bring Your Own Device）ポリシーなどのセキュリティ強化のために、SSEを導入する企業が増えています。これらは、パンデミック後のデジタル経済において不可欠な要素となっています。
ゼロトラストアーキテクチャが戦略的優先事項に
SSE市場の主要な成長要因の一つは、ゼロトラストセキュリティフレームワークへの急速な移行です。ゼロトラストは、社内外を問わず、あらゆるユーザーやデバイスをデフォルトで信頼しないという考え方に基づいています。脅威の複雑さと頻度が上昇するにつれ、従来の境界ベースのセキュリティモデルはもはや十分ではなくなっています。
SSEは、IDベースのセキュリティポリシー、継続的な検証、コンテキストベースのアクセス制御を可能にすることで、ゼロトラストを補完します。これらの機能は、ユーザーエクスペリエンスや生産性を損なうことなく、攻撃対象領域を縮小し、サイバーレジリエンスを強化したい組織にとって不可欠です。
金融・IT・通信・医療業界が主要導入企業
金融・保険業界（BFSI）は、規制遵守、機密データの保護、ランサムウェア対策のために、SSEの導入を積極的に進めています。医療業界も、患者記録の保護とHIPAAへの準拠を確保するために、テレヘルスサービスやIoTデバイスの普及に伴い、SSEへの投資を拡大しています。一方、大規模なデータ処理やユーザー認証管理を担当するIT・通信業界は、SSEを導入することで、安全なDevOps環境の構築や、新たな脅威から重要なインフラを保護することを可能にしています。
北米が市場を牽引、アジア太平洋地域は成長著しい地域として台頭
地理的に見ると、サイバーセキュリティベンダーの存在感、ゼロトラストフレームワークの早期導入、そして堅牢なクラウドエコシステムを背景に、北米は引き続きセキュリティサービスエッジ（SSE）市場で最大規模を誇っています。しかし、中国、インド、日本、オーストラリアなどの国々におけるクラウドの急速な普及、中小企業のデジタル化、サイバーセキュリティ意識の高まりなどを背景に、アジア太平洋地域は最も急速な成長が見込まれています。
