ファミマのアプリ決済で「LUNATIC FEST.2025」に参戦しよう！ ライブチケットが当たるキャンペーン10月7日（火）から開始 ～ライブ写真が当たるライブプリントコースもご用意～
株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、お支払い時にファミマのアプリ「ファミペイ」で決済いただき、スタンプをためてコースを選んで応募すると、抽選でロック・フェスティバル「LUNATIC FEST.2025」のライブチケットなどが当たるキャンペーンを、2025年10月7日（火）から全国のファミリーマート約16,300店にて実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331231&id=bodyimage1】
ファミマのアプリでスタンプを集めて応募！「LUNATIC FEST.2025」ライブチケットやライブ写真が当たる！
当キャンペーンでは、日本を代表するロック・バンド「LUNA SEA」が主宰するロック・フェスティバル「LUNATIC FEST.2025」ライブチケットが総勢70組100名さまに当たる「ライブチケットコース」と、LUNA SEAのライブ写真が当たる「ライブプリントコース」の2コースをご用意しました。
「ライブチケットコース」のスタンプ10個コースは、ライブチケット 2名さま分が合計60名さま（各日15組30名さま）、スタンプ5個コースは、ライブチケット 1名さま分が合計40名さま（各日20名さま）に当たります。
「ライブプリントコース」のスタンプ10個コースは、ライブ写真6種類セットが100名さま、スタンプ2個コースは、ライブ写真6種類の中からランダムに1枚が9,000名さまに当たります。ライブ写真はLUNA SEA 35thANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERAにて撮影したものとなります。各コースの応募期間は、2025年10月24日（金）までとなります。
「LUNATIC FEST.」は、2015年6月と2018年6月に行われた「LUNA SEA」主宰のロック・フェスティバルで、「LUNA SEA」と縁を持つ多彩なジャンルのアーティストが出演して話題を呼び、総動員数は延べ10万人、今回7年振りの開催となります。
■キャンペーン概要
【対象期間】
・スタンプ付与期間
2025年10月7日（火）0:00～2025年10月20日（月）23:59
・応募期間
2025年10月7日（火）0:00～2025年10月24日（金）23:59
【参加方法】
1.スタンプ開催期間中に、ファミリーマート店舗でファミマのアプリのバーコードをレジでスキャンし、ファミペイ払い（※1）で税込200円以上（対象外商品を除く）のお買い物をするごとにスタンプが1個たまります。
2.ためたスタンプの数に応じて「ライブチケットコース」と「ライブプリントコース」に応募が可能になります。応募ページから必要事項を入力のうえ応募ください。
※1：1回のお会計ごとに1スタンプです。ファミペイ払いで200円以上のお支払いがあれば、現金との併用決済でもスタンプがたまります。
※「税込200円以上のお買い物」の中には、酒・たばこなど一部の商品・サービスは対象外のものがございます。
※「ライブチケットコース」と「ライブプリントコース」はスタンプがたまれば、何回でもご応募することができます。
■特典
【ライブチケットコース】
スタンプ10個：「LUNATIC FEST.2025」ライブチケット2名さま分（各日15組30名さま 合計60名さま）
スタンプ5個：「LUNATIC FEST.2025」ライブチケット1名さま分（各日20名さま 合計40名さま）
【ライブプリントコース】
スタンプ10個：LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA LIVE SHOTファミマプリント（全6種セット） 100名さま スタンプ2個：LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA LIVE SHOTファミマプリント（6種からランダム1枚） 9,000名さま
