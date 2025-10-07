大学・学校職員の業務課題をオンラインアウトソーシングで解決 「Remote Tasker 大学・学校事務」を10月から提供開始

パーソルテンプスタッフ株式会社

パーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）のオンラインアウトソーシングサービス「Remote Tasker」は、大学などの教育現場における業務効率化と人材不足の課題解決を目的に、10月から「Remote Tasker 大学・学校事務」を開始します。本サービス開始にあたり10月23日（木）に学校向け無料セミナーを開催します。

■背景と課題

近年、教育現場では「人材不足」「業務負担の増加」「専門人材の確保困難」「DX推進の必要性」など、さまざまな課題が顕在化しています。特に、繁忙期の業務増加や残業、非効率な業務フロー、デジタル化の遅れ、教職員の事務負担増加などが現場の悩みとなっています。また、限られた人材で多様な業務をこなす必要があり、採用や教育にかかるコストも課題です*。

これらの課題に対し、Remote Taskerは「必要な時間に、必要な作業だけ」をオンラインで対応する新しい業務委託の形を提案します。

*: 中央教育審議会 「我が国の「知の総和」向上の未来像 ～高等教育システムの再構築～ （答申）」（令和7年2月）

https://www.mext.go.jp/content/20250221-mxt_koutou02-000040400_1.pdf

■「Remote Tasker 大学・学校事務」サービス概要

「Remote Tasker 大学・学校事務」は、必要な時間・作業分だけ依頼できる“時間消費型オンラインアウトソーシングサービス”です。

全国の登録スタッフの中から、厳しい採用基準をクリアしたサポーターがオンラインで業務を行います。当社社員であるコンシェルジュが業務全体を管理するため、大学・学校職員の皆さまは指示やマネジメントから解放されます。高セキュリティ環境で、個人情報・機密情報も安心してお任せいただけます。

当社は2024年4月よりRemote Taskerで学校事務も対応していましたが、サービス利用校拡大に伴い、「Remote Tasker大学・学校事務」として専門的にサービスを開始します。

【特長】

・月10時間から利用可能、繁忙期やスポット業務にも柔軟に対応

・採用や教育にかかる工数を削減

・多様な業務（教務事務、入試対応、経理、広報、留学生対応、研究費執行など）に対応

【導入事例】

A大 学: 月20時間コース利用…授業サポート、オンライン授業時の出欠確認とQ&A対応

B高等学校: 月10時間コース利用…会議室予約表フォーマット作成

C専門学校: 月30時間コース利用…履修登録・成績入力作業

D大 学: 月50時間コース利用…入学手続き書類の不備チェック など

■セミナー概要

教育現場の業務負担を軽くする新しい選択肢 ～“学生と向き合う”に集中できる学校運営へ～

＜申し込み方法＞

以下のフォームよりお申し込みください

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sevIV4EvGx7V/form

＜サービス・セミナーに関するお問い合わせ先＞

パーソルテンプスタッフ株式会社

フレキシブルワーク事業推進部 Remote Tasker窓口

E-mail: pts-remotetasker@tempstaff.co.jp

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。