「オープンマリッジ」緊急アンケート＠既婚者マッチングアプリユーザー600人の本音を公開
人気Youtuber ヒカルさんの「オープンマリッジ宣言」以来、オープンマリッジという言葉が世間の注目を集めています。そこで、既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）では、会員様に緊急アンケートを行い、20～70代の既婚男女611人から回答を得ました（2025年10月1日～4日実施）。
既婚者マッチングアプリを利用中の既婚者から集めた貴重なデータです。会員様との距離が近く、ご信頼もいただいている弊社だからこそ、これだけの方にご協力いただけたと自負しています。果たして、彼ら彼女らは「オープンマリッジ」について何を思うのでしょうか。
選択方式以外に、自由記述回答で貴重なご意見もいただいています。どうぞ最後までご覧ください。
＜調査概要＞
・調査タイトル：「オープンマリッジ」に関する緊急アンケート
・調査期間：2025年10月1日～4日
・調査対象者：21～70歳の既婚男女611人（男性237人、女性374人）
・調査方法：Healmateサイト内の「お知らせ」にて募集
・エリア：全国
・調査報告の掲載：https://healmate.jp/magazine/openmarriage-survey/
＜調査対象者＞
・北海道から沖縄県まで広く全国に分布。地域的な偏りは認められない。
・年齢構成は下記の通り。
20代（9人）：男性2人、女性7人
30代（126人）：男性38人、女性88人
40代（267人）：男性88人、女性179人
50代（178人）：男性86人、女性92人
60代（30人）：男性22人、女性8人
70代（1人）：男性1人、女性0人
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331224&id=bodyimage1】
オープンマリッジとは？
オープンマリッジ（Open Marriage）とは、お互いに別の相手との男女関係を認め合う結婚の形を言います。夫婦の間だけで恋愛や性関係を閉じず、外に向かって開く（オープンにする）ことから、オープンマリッジという名づけられました。
あくまで夫婦関係が基本になることから、複数の相手と親密な関係を持つポリアモリー（polyamory）や、自由に性的な関係を持つフリーセックスなどとは異なります。
もともとは1960年代のアメリカの若者を中心に展開された「性の解放」運動が発端です。公民権運動以後、あらゆる社会的な制約や束縛からの解放を目指す社会運動がムーブメントとなり、そのなかで「性」も解放の対象となりました。
その結果、恋人同士の間だけに性関係を限定しない「オープンリレーションシップ」という形が生まれ、その婚姻版として「オープンマリッジ」という考え方が1970年頃に生まれたのです。1972年にアメリカの文化人類学者ニナ・オニール（Nena O’Neill）、ジョージ・オニール（George O’Neill）夫妻が出版した『オープン・マリッジ』は、世界中で1500万部も売れ、一大センセーショナルを巻き起こしました。
1980年代からの社会の保守化に伴ってオープンマリッジ運動は徐々に下火になっていきましたが、近年、結婚制度の綻び、個人主義の拡大などが進んだ結果、欧米でオープンマリッジの考え方が再び注目されるようになりました。日本でも2020年代に入って徐々に広がり始めていて、「公認不倫」などの別名で呼ばれることも多いです。
オープンマリッジという言葉を知っていたか？
最初の質問として、Youtuber ヒカルさんの「オープンマリッジ宣言」以前からオープンマリッジという言葉を知っていたかを尋ねました。すると、全体の68.1％、男性の60.8％、女性の72.7％が「知っていた」と回答しました。