レポートオーシャン株式会社プレスリリース :アジア太平洋地域スマートメーター市場は、高度な送電網近代化とエネルギー効率化革新を背景に、2033年までに643億6800万米ドルに急拡大すると予測される
アジア太平洋地域スマートメーター市場は2024年に142億5830万米ドルの規模に達し、2033年までに643億6800万米ドルに急増すると予測されている。2025年から2033年までの予測期間において、堅調な年平均成長率（CAGR）20.1％を記録する見込みである。次世代計測ソリューションであるスマートメーターは、エネルギー・水道・ガス使用量のデータを収集し、国家通信ネットワークを介して安全に送信する。この機能により、手動検針で公益事業者に報告する必要がある従来型メーターに比べ、より効率的な代替手段としての地位を確立している。
市場拡大の原動力
アジア太平洋地域の成長の主要な原動力の一つは、グリッドのデジタル化のための政府の支援の増加です。 各国は、二酸化炭素排出量を削減するために、再生可能エネルギーの採用と効率的なエネルギー分配を優先しています。 例えば、インドのスマートメーター国家計画（SMNP）は、従来の2億5000万メートルをスマートメーターに置き換える計画であり、2021年8月の時点で、ウッタルプラデーシュ州、ニューデリー、ハリヤナ州、ビハール州などの州ですでに132万メートル以上が設置されています。 同様に、アジア開発銀行（ADB）は、ウズベキスタンで1.4万のプリペイドスマートメーターの設置に資金を提供しており、エネルギー効率と持続可能性を向上させるための地域のイニシアチブを強調している。
市場の成長を制約する課題
潜在的な利点にもかかわらず、アジア太平洋地域スマートメーター市場は高い資本コストとメンテナンスの課題に直面しています。 展開には、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークインフラストラクチャ、およびITシステム管理への多額の投資が含まれます。 さらに、データのプライバシーとセキュリティに関する懸念は、広範な採用のためのハードルを作成します。 スマートメーターを導入するために必要なインフラストラクチャの変更は、運用の複雑さをさらに高め、市場の成長を加速させる障壁となります。
リアルタイム監視機能によって提示される機会
スマートメーターの採用は、リアルタイム監視と運用効率の必要性によって促進されています。 これらのメーターは、電力会社が電力盗難を検出し、電力品質を監視し、保守ワークフローに効果的に優先順位を付けることを可能にします。 AI、IoT、ビッグデータ分析との統合により、データインサイトが強化され、電力会社はエネルギー使用量を最適化し、廃棄物を削減し、サービス提供を向上させることができます。 スマートメーターの技術力は、地域全体で持続可能なエネルギー慣行を達成するための重要な機会を提示します。
主要企業のリスト：
● Badger Meter
● EDMI Limited
● Holley Technology Ltd
● Honeywell International
● Itron
● Kamstrup
● Landis+Gyr
● Larsen & Toubro
● Neptune Technology
● Schneider Electric
● Sensus
● Siemens
● Wasion Group
● Zilog Inc.
