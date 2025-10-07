コーティング加工繊維の世界市場2025年、グローバル市場規模（ポリマーコーティング、ゴムコーティング）・分析レポートを発表
2025年10月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コーティング加工繊維の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、コーティング加工繊維のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界のコーティング加工繊維市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率はXXX%と見込まれています。
コーティング加工繊維は、基材となる繊維にポリマーやゴムをコーティングすることで、耐久性、防水性、耐薬品性、柔軟性を向上させた高機能素材です。工業分野や建設分野での需要に加え、自動車や航空宇宙分野でも活用が広がっており、市場成長を支える要因となっています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートでは、コーティング加工繊維産業チェーンの発展過程を分析しています。応用分野は大きく産業用と建設用に分かれており、それぞれポリマーコーティングとゴムコーティングの利用が進んでいます。さらに、自動車や航空宇宙分野での活用も広がっており、用途の多様化が進展しています。
________________________________________
地域別動向
地域的には、北米と欧州が安定した成長を示しています。これらの地域では政府の支援政策や消費者の環境意識の高まりが市場の追い風となっています。
一方、アジア太平洋地域は特に中国が中心となり、旺盛な国内需要、政策支援、そして強固な製造基盤を背景に世界市場を牽引しています。日本や韓国、インドにおいてもインフラ整備や産業用途の拡大に伴い、需要が拡大しています。
________________________________________
市場の特徴と課題
コーティング加工繊維市場は以下の特徴を持ちます。
● 市場規模とセグメンテーション：販売数量、収益、タイプ別シェアを通じて市場の実態を把握しています。
● 産業動向：政府規制、技術革新、消費者嗜好の変化などが市場を形成しています。
● 課題：環境規制や原材料価格の変動、製造コストの上昇が業界に影響を与える要素となっています。
________________________________________
技術動向
コーティング加工繊維に関わる技術は、ポリマーコーティングとゴムコーティングに大別されます。ポリマーコーティングは軽量で柔軟性が高く、防水性や耐薬品性に優れています。一方で、ゴムコーティングは耐摩耗性や強度が必要とされる産業用途に強みを持ちます。今後は、環境対応型素材やリサイクル可能なコーティング技術の開発が進む見込みです。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には多数の企業が参入しており、競争は激化しています。代表的な企業には OMNOVA Solutions、Takata（Highland Industries）、Canadian General-Tower（CGT）、Saint-Gobain、Trelleborg、Spradling International、Uniroyal、Continental（ContiTech）、Cotting、Natroyal Group、Morbern、Haartz、Wuxi Double Elephant、Longteng Biotechnology、SRF Limited などがあります。
これらの企業は、自動車内装材、産業用防護材、建設用膜材など、それぞれの専門分野で製品を展開し、技術革新やグローバル市場での拡販戦略を推進しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コーティング加工繊維の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、コーティング加工繊維のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界のコーティング加工繊維市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率はXXX%と見込まれています。
コーティング加工繊維は、基材となる繊維にポリマーやゴムをコーティングすることで、耐久性、防水性、耐薬品性、柔軟性を向上させた高機能素材です。工業分野や建設分野での需要に加え、自動車や航空宇宙分野でも活用が広がっており、市場成長を支える要因となっています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートでは、コーティング加工繊維産業チェーンの発展過程を分析しています。応用分野は大きく産業用と建設用に分かれており、それぞれポリマーコーティングとゴムコーティングの利用が進んでいます。さらに、自動車や航空宇宙分野での活用も広がっており、用途の多様化が進展しています。
________________________________________
地域別動向
地域的には、北米と欧州が安定した成長を示しています。これらの地域では政府の支援政策や消費者の環境意識の高まりが市場の追い風となっています。
一方、アジア太平洋地域は特に中国が中心となり、旺盛な国内需要、政策支援、そして強固な製造基盤を背景に世界市場を牽引しています。日本や韓国、インドにおいてもインフラ整備や産業用途の拡大に伴い、需要が拡大しています。
________________________________________
市場の特徴と課題
コーティング加工繊維市場は以下の特徴を持ちます。
● 市場規模とセグメンテーション：販売数量、収益、タイプ別シェアを通じて市場の実態を把握しています。
● 産業動向：政府規制、技術革新、消費者嗜好の変化などが市場を形成しています。
● 課題：環境規制や原材料価格の変動、製造コストの上昇が業界に影響を与える要素となっています。
________________________________________
技術動向
コーティング加工繊維に関わる技術は、ポリマーコーティングとゴムコーティングに大別されます。ポリマーコーティングは軽量で柔軟性が高く、防水性や耐薬品性に優れています。一方で、ゴムコーティングは耐摩耗性や強度が必要とされる産業用途に強みを持ちます。今後は、環境対応型素材やリサイクル可能なコーティング技術の開発が進む見込みです。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には多数の企業が参入しており、競争は激化しています。代表的な企業には OMNOVA Solutions、Takata（Highland Industries）、Canadian General-Tower（CGT）、Saint-Gobain、Trelleborg、Spradling International、Uniroyal、Continental（ContiTech）、Cotting、Natroyal Group、Morbern、Haartz、Wuxi Double Elephant、Longteng Biotechnology、SRF Limited などがあります。
これらの企業は、自動車内装材、産業用防護材、建設用膜材など、それぞれの専門分野で製品を展開し、技術革新やグローバル市場での拡販戦略を推進しています。