非接触型技術の革新とモバイル決済の需要拡大により、世界の近距離無線通信（NFC）市場は2033年までに2倍に成長すると予測される。
近距離無線通信（NFC）のグローバル市場は、今後堅調な成長が見込まれており、2024年の257億米ドルから2033年には554億米ドルに拡大すると予測されています。これは、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）8.9%に相当します。この成長は、小売、交通、医療、スマートホームなど、あらゆる業界における非接触型技術、モバイルウォレット、スマートデバイスの急速な普及を反映しています。
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/near-field-communication-market
非接触型技術によるデジタル変革の推進
NFCは、短距離での安全かつスムーズなデータ交換を可能にするコア技術として注目を集めており、デジタルエコシステムへの移行を牽引する重要な要素となっています。タッチ決済からデバイスのペアリング、アクセス制御まで、NFCは利便性ツールから、スマートシティやコネクテッド環境におけるインフラ基盤として不可欠なソリューションへと進化しました。COVID-19パンデミックは非接触型ソリューションへの需要を加速させ、消費者と企業の両方が、衛生面、安全性、効率性を重視する技術を求めるようになり、NFCはグローバル市場における長期的な基盤技術として確固たる地位を確立しました。
モバイルウォレットとスマート決済の台頭
世界的にスマートフォンやウェアラブルデバイスの普及が進むにつれ、消費者の購買行動は劇的に変化しています。Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、そしてアジア太平洋地域やヨーロッパで展開されている地域固有のデジタルウォレットの普及は、NFC導入の好機を生み出しています。世界的な消費者が増加する金融取引におけるスピードと安全性を重視する中、企業はPOS端末をNFC対応にすることで、グローバル決済の風景を大きく変えようとしています。
さらに、新興国政府はデジタル金融包摂を積極的に推進しており、銀行口座を持たない人々にもサービスを提供するために、非接触型カードの発行やモバイルFintechイノベーションなど、NFCベースのソリューションの導入を推進しています。
企業・産業分野におけるNFC利用の急速な拡大
小売業以外にも、企業・産業分野では、従業員認証、建物への安全なアクセス、在庫管理、資産管理など、NFCの利用が急速に拡大しています。医療分野では、病院やクリニックがNFCを患者の識別、機器のペアリング、処方薬の管理などに活用し、安全性と効率性を向上させています。NFCは、高消費電力の接続を必要とせずにリアルタイムデータを伝送できるため、IoT、産業オートメーション、コネクテッドサプライチェーンに最適です。地域別動向：アジア太平洋地域がリード、北米と欧州がその後に続く
アジア太平洋地域は、モバイル端末の普及率の高さ、政府主導のデジタル決済推進施策、そしてテクノロジーに精通した消費者層の存在などにより、NFC市場で引き続き主導権を握っています。中国、日本、韓国、インドなどの国々は、NFC対応モバイル決済や公共交通料金システムをいち早く導入した先進国です。中国では、地下鉄の乗車券、小売店の決済、電子政府サービスなど、都市インフラへのNFC技術の導入が、人々の生活を劇的に便利にしました。
北米と欧州も、デジタルウォレットの利用拡大、厳格なデータ保護規制、そして5Gインフラの急速な展開によって、大きな成長を遂げています。これらの地域では、官民問わず、NFCを活用したスマートシティアプリケーションや高度な非接触認証技術への投資が活発に行われています。
