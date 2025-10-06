「AIにより重説を最短10分で作成」Aiスマート重説 売買版をリリース開始

株式会社Paradis

株式会社Paradis（本社：東京都渋谷区、代表取締役：雲 和貴）は、日本初※のAIが重要事項説明書・契約書を自動作成するSaaS「Aiスマート重説」の売買版を、2025年10月より提供開始することをお知らせいたします。

従来の賃貸版に加え、不動産売買における煩雑な重説作成業務の効率化と品質向上を実現し、不動産業界全体のDX推進に寄与します。

さらに、役所調査の業務効率化を実現する「役所調査アプリ」のリリースも決定いたしました。

Aiスマート重説 サービスサイト： https://ai-smart-zyusetu.paradis.ltd/(https://ai-smart-zyusetu.paradis.ltd/)

※自社調べ（2025年10月時点）。日本国内で、区分所有物件の売買における重説作成をAIにより自動化できるシステムは当社が初となります

■開発の背景：深刻化する不動産業界の「重説問題」

不動産契約に不可欠な「重要事項説明書」の作成は、専門知識が求められ、登記簿謄本や重調、管理規約などの膨大な資料を読み解き、正確に転記する必要があります。

その結果、多くの不動産会社で営業担当者が残業や兼務を強いられ、長時間労働やヒューマンエラーの原因となっています。

当社はこうした課題を解決すべく、すでに「Aiスマート重説 賃貸版」を提供してきました。

そして今回、より複雑で専門性の高い売買領域に対応する「売買版」をリリースいたします。

■「Aiスマート重説」基本機能

- 登記簿謄本、重要事項調査報告書、管理規約などの資料をアップロードするだけでAIが自動解析アップロードした書類から内容を自動出力。抽出後の一次チェックもAIが実施します。- 数百ページに及ぶ管理規約についてもハイライトで表示ハイライトされた原文を参照にしながら出力結果をレビューができます。- 担当者は最終確認と修正のみで作成完了レビュー依頼がある場合、修正内容が表示されます。

これにより、業務負担の大幅削減、残業時間の縮小、ヒューマンエラー防止を実現し、顧客対応により多くの時間を充てることが可能になります。

完成後の重説は、WordやExcelなどご利用中の書式で出力可能です。

■役所調査アプリとの連携

多くの不動産事業者から寄せられた「役所調査の手間・ミス」の課題に応え、Paradisは「Aiスマート重説 役所調査アプリ」の開発を行いました。

- チェックリストに基づく必要資料の管理- 撮影データや調査結果をアプリに入力- Aiスマート重説と自動連携し、調査内容を重説に即時反映

これにより、資料収集漏れや転記ミスを防ぎ、業務効率と正確性をさらに高めます。

2025年10月中旬リリース予定、無料で提供予定。

（Aiスマート重説との連携は別途Aiスマート重説のご利用が必要になります）。

■待望の「Aiスマート重説 売買版」リリース

2025年10月より、これまで多くのご要望をいただいていた「Aiスマート重説 売買版」の提供を開始いたします。売買特有の複雑な権利関係や管理規約などもAIが的確に読み取り、高品質な重説作成をサポートします。

※今回のリリースでは「区分マンション」のみのリリースとなります。10月中旬以降「土地・建物」も順次対応してまいります。

詳しい資料や、お客様の事業規模に合わせた価格、機能の詳細につきましては、下記ページよりお気軽にお問い合わせください。

▼お問い合わせ・資料請求

「Aiスマート重説」に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。

https://ai-smart-zyusetu.paradis.ltd/

■今後の展望

株式会社Paradisは、「Aiスマート重説」を通じて、不動産業界が抱える構造的な課題をテクノロジーの力で解決することを目指しています。

今後は、お客様からいただく声を反映した機能拡充や他サービスとの連携も視野に入れ、すべての不動産取引がよりスムーズで安全かつ生産的なものになるようサービスの開発を推進してまいります。

■株式会社Paradis

株式会社Paradis（パラディス）は、「人が本来やるべき業務に集中できる社会をつくる」をビジョンに掲げ、不動産業界の課題をAIの力で解決するテクノロジーカンパニーです。

会社名：株式会社Paradis

代表者：代表取締役兼CTO雲和貴

所在地：東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷V3階

設立：2024年6月

事業内容：AIを活用した不動産DXソリューションの企画・開発・提供

公式サイト：https://paradis.ltd