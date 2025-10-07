【10/23開催ウェビナー】製造業の生産性を上げる未来戦略ウェビナー！ノウハウ共有など業務効率化の鍵を握るAI活用法と事例をご紹介！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330549&id=bodyimage1】
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年10月23日（木）12時から『製造業のAI活用』をテーマにウェビナーを開催します。
製造業の競争力を左右するDX（デジタルトランスフォーメーション）。製造業界問わず多くの企業がAI導入に踏み出す中、「具体的にどこから始めるべきか」「どのように活用していくのか」といった課題に直面している企業も少なくありません。
本ウェビナーでは、製造現場の生産性を最大化させるためのAI活用法を徹底解説します。熟練者の「暗黙知」を形式知に変えるAIエージェントの最新活用事例をはじめ、製造業特有の課題を解決し、効率化に直結させる具体的な活用事例をご紹介。製造業の未来戦略のヒントがここにあります。AI導入で成果や効率化をしたい経営層・DX推進担当者は必見です。
この貴重な機会をぜひご活用ください！
■開催概要
【10/23開催ウェビナー】
製造業の生産性を上げる未来戦略ウェビナー！ノウハウ共有など業務効率化の鍵を握るAI活用法と事例をご紹介！
・主催：株式会社アイスマイリー
・日時：2025年10月23日（木）12:00～13:00
・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・申込締切：10月23日（木）11:00まで
参加申込はこちら
＝＝＝＞https://ai.aismiley.co.jp/form/20251023webinar
■こんな方にお勧めのウェビナーです！
・製造現場のノウハウ共有や業務を効率化したい方
・AIエージェントの活用に興味のある方
・最新のAI動向について知りたい方
・社内DX推進に課題を感じている方
■ウェビナー登壇者
・株式会社フライウィール セールス&マーケティング 本部
Business Development Manager 近木 宏介 氏
・株式会社CREA 代表取締役 菊池 楓 氏
・株式会社CREA 営業顧問 坂上 拓磨 氏
・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 荒栄 亮太
■ウェビナー登壇者情報
株式会社フライウィール セールス&マーケティング 本部
Business Development Manager 近木 宏介 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330549&id=bodyimage2】
アメリカの大学で交渉学を学んだ後帰国。10年ほどメディア業界にて営業・事業開発に従事。スタートアップでの役員経験も積み、2024年7月に株式会社フライウィールにBusiness Development Managerとして入社。現在はCOOPなどの小売業や製造メーカーを中心にAi活用の支援を行っている。最近の趣味はサモエドカフェ。
株式会社CREA 代表取締役 菊池 楓 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330549&id=bodyimage3】
名古屋大学工学部化学生命工学科卒業。学生時代にコンゴを初めアフリカ病院建設プロジェクトに参画。トヨタグループでの製造業生産技術現場の経験を踏まえ、製造業に特化したAIのソフトウェアからハードウェアまで広いニーズと細かな業務の効率化・自動化を行っている。また、製造業に限らず小売・行政・物流・不動産など数多の業界に対応。
ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 荒栄 亮太
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年10月23日（木）12時から『製造業のAI活用』をテーマにウェビナーを開催します。
製造業の競争力を左右するDX（デジタルトランスフォーメーション）。製造業界問わず多くの企業がAI導入に踏み出す中、「具体的にどこから始めるべきか」「どのように活用していくのか」といった課題に直面している企業も少なくありません。
本ウェビナーでは、製造現場の生産性を最大化させるためのAI活用法を徹底解説します。熟練者の「暗黙知」を形式知に変えるAIエージェントの最新活用事例をはじめ、製造業特有の課題を解決し、効率化に直結させる具体的な活用事例をご紹介。製造業の未来戦略のヒントがここにあります。AI導入で成果や効率化をしたい経営層・DX推進担当者は必見です。
この貴重な機会をぜひご活用ください！
■開催概要
【10/23開催ウェビナー】
製造業の生産性を上げる未来戦略ウェビナー！ノウハウ共有など業務効率化の鍵を握るAI活用法と事例をご紹介！
・主催：株式会社アイスマイリー
・日時：2025年10月23日（木）12:00～13:00
・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・申込締切：10月23日（木）11:00まで
参加申込はこちら
＝＝＝＞https://ai.aismiley.co.jp/form/20251023webinar
■こんな方にお勧めのウェビナーです！
・製造現場のノウハウ共有や業務を効率化したい方
・AIエージェントの活用に興味のある方
・最新のAI動向について知りたい方
・社内DX推進に課題を感じている方
■ウェビナー登壇者
・株式会社フライウィール セールス&マーケティング 本部
Business Development Manager 近木 宏介 氏
・株式会社CREA 代表取締役 菊池 楓 氏
・株式会社CREA 営業顧問 坂上 拓磨 氏
・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 荒栄 亮太
■ウェビナー登壇者情報
株式会社フライウィール セールス&マーケティング 本部
Business Development Manager 近木 宏介 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330549&id=bodyimage2】
アメリカの大学で交渉学を学んだ後帰国。10年ほどメディア業界にて営業・事業開発に従事。スタートアップでの役員経験も積み、2024年7月に株式会社フライウィールにBusiness Development Managerとして入社。現在はCOOPなどの小売業や製造メーカーを中心にAi活用の支援を行っている。最近の趣味はサモエドカフェ。
株式会社CREA 代表取締役 菊池 楓 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330549&id=bodyimage3】
名古屋大学工学部化学生命工学科卒業。学生時代にコンゴを初めアフリカ病院建設プロジェクトに参画。トヨタグループでの製造業生産技術現場の経験を踏まえ、製造業に特化したAIのソフトウェアからハードウェアまで広いニーズと細かな業務の効率化・自動化を行っている。また、製造業に限らず小売・行政・物流・不動産など数多の業界に対応。
ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 荒栄 亮太