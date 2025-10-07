ｍｏｖ、累計１億円を調達--グローバル映像流通と技術開発を加速、日本国外３拠点目となる台湾支社を設立

mov株式会社

ｍｏｖ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：ジェイソン・ウォン、以下「ｍｏｖ」）は、ベンチャーキャピタル２社を引受先とする第三者割当増資（プレシリーズＡラウンド）を実施し、累計資金調達額が１億円を突破したことをお知らせいたします。

今回の調達により、グローバル展開をさらに加速させるとともに、ＡＩおよびブロックチェーン技術の開発を強化し、ｍｏｖが掲げるビジョン「エイガに流動を、セカイに感動を」の実現を推進してまいります。

■調達資金の主な用途

・自社配信プラットフォームおよびパートナーネットワークの拡充

・新規市場への事業展開および海外拠点の強化

・グローバル流通に自社技術研究と必要なソフトウェア開発

■グローバル展開の加速--日本国外３拠点目となる台湾支社を設立

日本本社に加え、台湾に現地法人（夢飛國際娛樂股份有限公司）を設立しました。これは、香港本社（mov, Limited）および中国本土（梦飞广州影视技术有限公司）に続く、海外３拠点目となります。

台湾市場の参入により、中華圏をはじめとするアジア各国のパートナーとの連携を強化し、グローバルな事業基盤をさらに拡大してまいります。現在、海外２０社以上との業務提携を進めています。

■わずか半年で300作品調達、自社作品がSNS累計1,000万回再生を突破

自社プロデュースのショートドラマ『俺様ヤクザとヘタレ社畜～国を超えた仁義なき溺愛～』などは、国内外でSNS累計1,000万回以上の再生を突破。そのうち７０％以上が海外視聴者であり、ｍｏｖがグローバル展開に十分なポテンシャルを有していることを示しています。

さらにショートドラマにとどまらず、アニメ・映画・TVドラマを含め、わずか半年間で300作品を調達し、短期間でコンテンツラインナップを急速に拡大しました。

また、自社配信プラットフォームと海外大手配信サービスの双方を基盤とするハイブリッド型の展開により、強固なグローバル配信ネットワークを構築しています。

■次世代映像インフラの構築に向け、独自ツールを複数開発中

自社のＡＩやブロックチェーンをはじめとする技術力を活かし、映像コンテンツに新たな流動性をもたらす複数の独自ツールを開発しており、年内のリリースを予定しています。

これにより、海外展開に伴う複雑な業務を大幅に削減し、映像コンテンツホルダーが世界市場で持続的に収益を拡大できる、革新的なグローバルインフラの実現を目指します。

ｍｏｖについて

「DELIVER MOVING by MOVE of MOVIE. ～エイガに流動を、セカイに感動を～」をビジョンに掲げ、日本発のグローバルベンチャーとして、映像コンテンツの世界的な流通網を構築し、新たな価値と収益機会を創出しています。日本国内外で活躍する３０名以上のトッププレーヤーやアドバイザーで構成され、ＡＩやブロックチェーンなどの先端テクノロジーを活用した革新的な映像関連事業を推進しています。

コーポレートサイト：https://corp.mov.movie/