「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク」にて、先行プレイ開催決定！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123の最新ゲーム「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク(ステつよSB)」にて、抽選で3,000名様を対象とした先行プレイ開催を発表します。

■一足早く、新作ゲームを体験！3,000名をご招待！

【開催期間】

10月8日(水)～ゲームリリースまで

【募集人数】

3,000名様

【対象者】

10月8日(水)までに事前登録をされた方の中から優先的にご案内いたします。

【事前登録方法】

「ステつよSB」の事前登録は、以下の方法で参加を受け付けています。

1.公式LINEの友達追加で登録：https://lin.ee/e1jNZdO

2.公式X(旧Twitter)のフォローで登録：https://x.com/sutetsuyo_game

3.公式サイトから登録：https://s.g123.jp/924yi680

4.公式Discordに参加で登録：https://discord.gg/t2aFy4F7dM

■【まだ間に合う！】今なら事前登録で豪華アイテムがもらえる！

事前登録者数5万人を突破し、全てのユーザー様へ「細山栞(SSR)」と「ダイヤ2,200個」、その他アイテムの配布が確定いたしました。

現在、事前登録を完了された皆様には、これらの特典が正式サービス開始時に必ずプレゼントされます。

■新作放置RPG「ステつよSB」の魅力とは？

「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク」は、濡れ衣を着せられ王都を追放された主人公「織田晶」を中心とした部隊を編成し、王都の闇を暴くために奔走するファンタジーRPGです。

主人公「織田晶」と5人のキャラクターを編成して強敵に挑戦。スキルの強化や編成、配置などを工夫して、自分だけの最強部隊を作り上げましょう。

本作は、スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上でお楽しみいただけるHTML5ゲームです。

スキマ時間で楽しめる放置機能も充実しており、家ではPCでじっくり、外ではスマホでサクッと、様々なプレイスタイルで遊ぶことができます。

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク(https://s.g123.jp/924yi680)

ジャンル：異世界ファンタジーRPG

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

対応言語：日本語、英語、中国語(繁体字)、韓国語

■『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』とは？

クラスメイトとともに異世界に召喚された織田晶は影の薄さ故に平凡な“暗殺者”の能力を付与された――はずがそのステータスはあろうことか“勇者”を凌駕していた。

異世界召喚の首謀者である国王の言動に疑念を抱いた晶は“暗殺者”の能力を駆使し秘密を探り……彼らの陰謀に迫る――!!

“暗殺者”の少年が最強を掴む異世界ファンタジー。

アニメ化決定！2025年10月よりアニメの放映もスタート！

公式サイト：https://sutetsuyo-anime.com/

公式X：https://x.com/sutetsuyo_an

■G123(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。



社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)赤井まつり・オーバーラップ/暗殺者のステータスが勇者よりも強い製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。