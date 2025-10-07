【ラグナロクオンライン】「ファロス燈台地下迷宮スペシャルウィーク」開催！
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2003_1_f203c5b7b01154055433c1c97c96bde4.jpg?v=202510071257 ]
「コスたまHalloweenIX」販売開始
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2003_2_b40b9f5904dc68fff2b756a2363eb47c.jpg?v=202510071257 ]
「ファロス燈台地下迷宮スペシャルウィーク」開催！
https://goe.bz/pharossp2510
大量経験値獲得のチャンス！
ファロス燈台地下迷宮を攻略時に追加報酬を獲得できるイベントを開催いたします。
ダンジョンに挑戦する絶好の機会となっております。
ぜひファロス燈台地下迷宮に挑戦して報酬をゲットしてくださいね！
■「コスたまHalloweenIX」販売開始
https://goe.bz/costamahalloween9
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2003_2_b40b9f5904dc68fff2b756a2363eb47c.jpg?v=202510071257 ]
タイトル：ラグナロクオンライン
ジャンル：MMORPG
課金形態：1,500円［税込］/30日間
公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/
https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/
「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。
冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。
コピーライト表記：
(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.
(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.