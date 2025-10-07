StoryHub、週刊東洋経済『すごいベンチャー100』2025年最新版に選出

StoryHub株式会社

StoryHub株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：田島 将太、以下、当社）は、このたび、週刊東洋経済が毎年発表する『すごいベンチャー100』2025年最新版に選出されましたことをお知らせいたします。「エンタメ・コンテンツ」カテゴリー 5社のうちの1社として選出されました。

東洋経済オンライン：『すごいベンチャー100』2025年最新版・全リスト

https://toyokeizai.net/articles/-/907344

■ オールインワンAI編集アシスタント「StoryHub」の現在

当社が提供する「StoryHub」は、高品質なコンテンツを低コスト・効率的に制作できるオールインワンAI編集アシスタントです。サービス開始からわずか1年で、導入企業数は100を超え、テレビ・新聞・雑誌・Webメディア・企業のオウンドメディア等、多数のメディア関係者・編集者の方々にご利用いただいております。

2025年10月30日（木）には、500名規模となる国内初のメディア・編集者向け大型カンファレンス開催が決定、朝日新聞社 代表取締役CEO 角田氏の基調講演をはじめコンテンツ編集に携わるさまざまなジャンルのトップランナーに登壇いただく予定となっております。

メディア・編集者向けカンファレンス「StoryHub Ensemble 2025」

2025年10月30日（木）14:00-20:00開催

最大500名・無料（抽選制）

（申込期限：2025年10月17日（金））

https://storyhub.jp/ensemble-2025

今後も「価値あるストーリーを共創するハブになる」のミッションのもと、新たな情報エコシステムの構築に力を尽くしてまいります。

■ 代表田島のコメント

代表取締役CEO 田島将太

このたび、週刊東洋経済『すごいベンチャー100』に選出いただき、大変光栄に思います。これは、当社のミッションに共感し、一緒に挑戦してくれているチームメンバーや応援してくれているパートナー企業の皆様、そして何より当社のサービスを信頼してご利用いただいているお客様のおかげです。

今回の選出を励みに、価値あるストーリーが生み出され流通する情報エコシステムの実現に向けてまい進していきます。

■ 『すごいベンチャー100』とは

『すごいベンチャー100』とは、ユニークなビジネスモデルや先進的な技術を持つベンチャー企業の中から、資金調達の規模などを勘案の上、東洋経済編集部が厳選した100社を紹介する年に1度の特集です。2016年にはじまり、今年で10年目となるこの特集では「AI・ロボティクス」「ものづくり」「モビリティ」「航空・宇宙」「ESG・インパクト」「エンタメ・コンテンツ」など、21のカテゴリーに分類され、計100社の企業が選出されています。

■ オールインワンAI編集アシスタント「StoryHub」とは

「StoryHub」は、高品質なコンテンツを低コスト・効率的に制作できるオールインワンAI編集アシスタントです。特許も取得した制作の全工程を支援する機能により、これから情報発信したい方でも安心して高品質なコンテンツ制作が可能です。

■ 会社概要

- サービス名：StoryHub（ストーリーハブ）※2025年3月に「apnea（アプネア）」から名称変更- サービスサイト：https://storyhub.jp/service/storyhub- 特許番号：第7685132号（登録日：2025年5月21日）- 会社名：StoryHub株式会社（旧：ストリーツ株式会社、2025年3月に社名変更）- 代表取締役CEO：田島 将太- 設立：2022年4月- 所在地：東京都千代田区有楽町1丁目2-2 東宝日比谷ビル 9F- 企業サイト：https://storyhub.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞

StoryHub株式会社 広報・PR担当

メール：info@storyhub.jp