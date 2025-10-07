【Recboo】株式会社XAION DATAとアライアンス契約を締結。転職潜在層の優秀な人材の採用を支援する体制を強化。

株式会社ノックラーン

スタートアップ企業の中途採用を支援する採用コンサルティング・代行サービス『Recboo（リクブー）』を運営する株式会社ノックラーン（東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、『AUTOHUNT（オートハント）』を運営する株式会社XAION DATA（東京都千代田区、代表取締役：佐藤 泰秀）とアライアンス契約を締結したことをお知らせします。

概要

株式会社ノックラーン（東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、スタートアップ企業の中途採用を支援する『Recboo（リクブー）』において、転職潜在層へのダイレクトアプローチに強みを持つ株式会社XAION DATA（東京都千代田区、代表取締役：佐藤 泰秀）と、採用支援領域における業務提携を締結しました。

両社の強みをかけ合わせることで、通常では転職市場に現れない優秀な人材の採用を精度高く支援する体制を整えてまいります。

アライアンス契約締結の背景

昨今の人材の流動性が高まっている市況において、従来の人材紹介会社や転職サイトだけに依存しない多様なアプローチが重要になっています。特に、転職潜在層に対するアプローチが採用における重要な課題であるといえます。

AUTOHUNTは、他社企業が接点を持てていない転職潜在層に、いち早くアプローチすることが大きな強みです。さらに、業界最大級のプロフィールデータ（800万人以上）を保有しており、転職プラットフォームには登録していない、優秀な人材に出会えます。

一方、Recbooはこれまで、候補者データベースを活用した独自のスカウト支援、選考設計、採用実務の効率化に注力しており、採用が難しいポジション（CxOクラス、部門長クラス、エンジニアなど）の採用実績も多くあります。

この両者の強みを掛け合わせることで、スタートアップ企業の採用課題である母集団形成、スカウト返信率や定着率を一気通貫で解決することができると考え、今回の業務提携に至りました。

提携内容の詳細

1. 転職潜在層へのアプローチ強化

AUTOHUNTが持つプロフィールデータを活用し、従来接点を持ちづらかった転職潜在層へのダイレクトアプローチを実現。Recbooが企業ごとの採用要件を言語化し、候補者に響くスカウト文面やタッチポイントを設計。

「ペルソナ・スカウト設計」「母集団形成」から「面談機会の創出」までをワンストップで支援します。

2. スカウト返信率の最大化

AUTOHUNTのAI分析による候補者アクティビティデータを活用し、アプローチタイミングを最適化。Recbooがこれまでのスタートアップ採用実績から導き出した返信率向上ノウハウを組み合わせ、スカウトの質を高める。

特に採用難易度が高いCxOやエンジニア人材において、返信率・面談化率の改善を狙います。

3. データドリブンな採用改善サイクル

AUTOHUNTの候補者動向データとRecbooの採用運用データを統合し、採用活動を可視化。

KPI（返信率、面談化率、内定承諾率、定着率）を分析し、毎月のレポーティングを実施。

改善サイクルを高速で回すことで、スタートアップ企業の「再現性ある採用モデル」を構築。

今後の展望

今回の業務提携を機に、両社は今後スタートアップ企業における採用力を強化していきます。

さらに、他分野における連携も視野に入れ、スタートアップ企業の経営課題を人材面から包括的に解決するパートナーを目指します。

Recbooサービス概要

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOなどのハイレイヤー採用などを支援しています。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用に特化した支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com