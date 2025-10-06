株式会社フロンティアホールディングスが「Aiスマート重説」を導入開始

株式会社Paradis

株式会社Paradis（本社：東京都渋谷区、代表取締役：雲和貴、以下「Paradis」）は、株式会社フロンティアホールディングス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：中西栄仁、以下「フロンティアホールディングス」）に対し、日本初※のAIによる重要事項説明書自動生成サービス『Aiスマート重説』（https://ai-smart-zyusetu.paradis.ltd/）の売買版の提供を2025年10月より提供を開始いたしました。

※自社調べ（2025年10月時点）。日本国内で、区分所有物件の売買における重説作成をAIにより自動化できるシステムは当社が初となります

導入の背景・目的

不動産取引における重要事項説明書（重説）の作成は、取引の安全性を担保する上で不可欠な業務です。しかし、その作成には数百項目に及ぶ情報の入力や調査が必要であり、多くの時間と人手を要していました。

特に多拠点・多案件を抱えるフロンティアホールディングスでは、従来、拠点の担当者が基幹システムへ手動で情報を入力しており、本部での確認作業の負担やヒューマンエラーによる手戻りが大きな課題となっていました。

この度の「Aiスマート重説」導入により、フロンティアホールディングスはこれらの課題をAIの活用によって解決し、重要事項説明書の作成プロセス全体の効率化と品質向上を目指します。

フロンティアホールディングス 取締役 片山貴博氏からのコメント

「当社ではこれまで、重説の作成や調査は各店舗の営業担当者が行っており、手作業での作成や本部での確認に多くの時間を割いていました。ヒューマンエラーによる手戻りも多く、本部・店舗双方の業務負担が大きな課題でした。今回『Aiスマート重説』を導入することで、まずはこれらのヒューマンエラーをなくし、AIの力で作成時間を大幅に短縮できることを期待しています。

今後は、当社の基幹システムとの繋ぎ込みも計画しており、営業から契約管理に至るまでの一連の業務フローがシームレスに統合され、より大きな業務効率化が実現できると考えています。」

Paradis 代表取締役兼CTO 雲和貴からのコメント

「この度、フロンティアホールディングス様に『Aiスマート重説』をご導入いただきましたこと大変嬉しく思います。単なるサービス提供にとどまらず、既存のシステムとも統合することで企業全体の成長戦略に資する形でご活用いただけることは、弊社にとっても大変意義深い事例です。今後もお客様ごとの業務環境やシステム構成に合わせた柔軟な開発・支援を行い、不動産業界の新しいスタンダードを築いてまいります。」

▪️Aiスマート重説とは

不動産の賃貸・売買において説明が義務付けられている「重要事項説明書（重説）」の作成は、これまで営業担当者が残業して対応するのが常態化しており、属人化や業務負担が大きな課題となっていました。

「Aiスマート重説」では、登記簿・図面・管理規約・重要事項調査報告書などの各種ファイルをAIが自動で読み取り、重説および契約書の作成から内容レビューまでを一貫して実施。専門性の高い業務を効率化し、人的ミスを削減するとともに、業務の標準化と90％以上の効率化を実現します。

詳細はこちら：https://ai-smart-zyusetu.paradis.ltd/

■株式会社フロンティアホールディングス

株式会社フロンティアホールディングスは、「縁ある人への価値ある貢献と全従業員への物心両面の幸福の追求」を経営理念に掲げ、お客様をより豊かな人生へと導く存在であるべく、不動産を中心に暮らしにまつわるあらゆるサービスを展開しています。

会社名：株式会社フロンティアホールディングス

代表者：中西 栄仁

所在地：大阪府大阪市都島区東野田町 2 丁目 5-1 脇田京橋第 1 ビル 4F

設立：2007年6月

事業内容： 不動産仲介事業、リフォーム事業、戸建住宅事業、保険代理店事業、中古自動車事業、人事組織コンサルティング事業

公式サイト：https://frontier-hd.com/

■株式会社Paradis

株式会社Paradis（パラディス）は、「人が本来やるべき業務に集中できる社会をつくる」をビジョンに掲げ、不動産業界の課題をAIの力で解決するテクノロジーカンパニーです。

会社名：株式会社Paradis

代表者：代表取締役兼CTO雲和貴

所在地：東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷V3階

設立：2024年6月

事業内容：AIを活用した不動産DXソリューションの企画・開発・提供

公式サイト：https://paradis.ltd