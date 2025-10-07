こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
岩田地崎建設、「COMPANY® Talent Management」シリーズを追加採用～従業員のスキルを可視化し、人的資本活用を最大化～
株式会社WHI Holdings（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：安斎富太郎）は、岩田地崎建設株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：岩田圭剛、以下 岩田地崎建設）が、統合人事システム「COMPANY®」のタレントマネジメント製品「COMPANY® Talent Management」シリーズを採用したことをお知らせします。
これにより岩田地崎建設は、従業員のスキルアップと組織力向上を促進し、持続的な企業成長へ繋げます。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ採用の概要
岩田地崎建設は、北海道を拠点に全国の大規模な建築工事や土木工事を一式で請け負い、設計から施工、管理までを総合的に行う総合建設業者です。中長期を見通した経営計画の重点戦略のひとつに「人財基盤強化を図っての人財開発」を掲げています。各従業員が生き生きと業務に従事できる場を整え、スキルアップと組織力の向上を通じて、人的資本の価値最大化を目指しています。
一方で、これまでは従業員のスキルを体系的に管理する仕組みが整備されておらず、スキルを踏まえた異動や育成施策の立案・実施が困難でした。
そこで、「COMPANY® Talent Management」シリーズの導入により、全従業員のスキルを管理し、スキルアップ施策を円滑に進められる体制を構築します。今回の採用では、すでに利用中の「COMPANY®」の人事管理製品に蓄積された人材データと連携される点や、従業員の検索、スキル確認、配置の検討などに利用しやすいUIである点が評価されました。
期待効果
１．資格や経験を全社一元管理し、戦略的な人材配置を実現
岩田地崎建設は、「COMPANY® Talent Management」シリーズを活用し、従業員の資格や経験といったスキル情報を一元管理します。また「COMPANY® Talent Management」シリーズは、現場従業員の利用も想定して設計された使いやすいUIであるため、従業員本人が担当業務や自己紹介、今後取り組みたいことなどを簡単に登録できます。岩田地崎建設は、このように一人ひとりの情報を充実させるとともに、従来利用していた「COMPANY®」の人事管理製品に蓄積された異動履歴や評価履歴、勤怠情報などを連携することで、人材データを包括的に可視化します。これらの人材データを活用することで、従業員一人ひとりの資格や経験を最大限に活かした戦略的な人材配置や異動を実現し、組織の活性化に繋げます。
２．全社共通、各部門で必要となるスキルを定義し、スキル習得支援を強化
岩田地崎建設は、「COMPANY® Talent Management」シリーズを活用し、コミュニケーション力やマネジメント力といった全社共通で必要となるスキルに加え、各部門で求められる専門的なスキルも定義し、従業員の保有スキルを体系的に管理する計画です。各従業員のスキルアップへの取り組み状況や習熟度を可視化することで、スキル習得を支援する研修の実施、新規配属者の育成計画の作成・進捗確認などのスキル向上施策を強化します。こうした「従業員のスキルアップ」と「組織力の向上」により人的資本活用を最大化し、持続的な企業成長に繋げます。
COMPANY イメージ画像
▲従業員の情報を一元的に管理する「パーソナルプロファイル」
●岩田地崎建設からのコメント
「COMPANY Talent Management」導入の決め手は、既存のCOMPANYシリーズとのシームレスなデータ連携により、業務効率を最大限に高められる点にあります。さらに、導入時の手厚いサポート体制と、直感的で洗練されたUI/UXが、現場での定着と活用を後押しすると判断しました。
今後は、人事情報の一元管理に加え、スキルマップやスキル管理の仕組みを整備し、育成計画や進捗管理へとつなげることで、人材育成の精度を高めていきます。また、教育の器を広げる仕組みづくりにも取り組み、社員が自発的に学び、成長できる環境の構築を目指していきたいと考えています。
岩田地崎建設株式会社 経営企画部
WHI Holdingsは、「COMPANY® Talent Management」シリーズの拡充を通じて日本企業の人的資本マネジメントを統合的に支援し、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について
株式会社Works Human Intelligenceが提供する大手法人向け統合人事システム「COMPANY®」と株式会社サイダスが提供するタレントマネジメントシステム「CYDAS」が融合した製品で、2024年11月より両社で提供を開始しました。「COMPANY®」の豊富な人材データに、「CYDAS」のノウハウや直感的なUI/UX、そして高度なAI技術を組み合わせることで、精度の高い人材データの分析と活用が可能です。日本の人事に長年向き合ってきたノウハウにより、日本企業の高度で複雑な人事制度に迅速かつ持続的に対応し、進化し続けます。
●株式会社WHI Holdingsについて
WHI Holdingsは、株式会社Works Human Intelligence、株式会社サイダス、株式会社ワークスビジネスサービスを傘下に置き、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。
* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
* 本リリースの製品画像に記載されている氏名、組織名、その他の名称は架空のもので、実在の企業や人物とは関係ありません。
「COMPANY® Talent Management」シリーズ製品サイト https://www.ctm.works-hi.co.jp/
WHI Holdingsサイト https://www.whi-holdings.co.jp/
