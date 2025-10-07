LUNA EARTH ONLINEより、秋の新作アクセサリー＆ウォッチが10/2（木）種類豊富に入荷しました。

株式会社エンドレス

ビーズやアクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

秋の新作アクセサリー＆ウォッチが

種類豊富に入荷しました。

商品名：シンプルバンドスクエアウォッチ

品番：LOG10-2504-0430

価格：\1,320(税込)

バリエーション：ライトベージュ/ブラウン/ピンク/ライトブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0430.html

商品名：シンプルバンドラウンドウォッチ

品番：LOG10-2504-0431

価格：\1,320(税込)

バリエーション：ライトベージュ/ブラウン/ピンク/ライトブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0431.html

商品名：シンプルラウンドウォッチ

品番：LOG10-2504-0435

価格：\1,320(税込)

バリエーション：ホワイト/ライトベージュ/ピンク/ライトブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0435.html

商品名：クラシカルラウンドウォッチ

品番：LOG10-2504-0432

価格：\1,320(税込)

バリエーション：ライトベージュ/ブラウン/ピンク/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0432.html

商品名：クラシカルトノーウォッチ

品番：LOG10-2504-0433

価格：\1,320(税込)

バリエーション：ライトベージュ/ブラウン/ピンク/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0433.html

商品名：ストラップダブルホルダー / ステンレス

品番：LMP10-2507-0491

価格：\330(税込)

バリエーション：ゴールド/シルバー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2507-0491.html

商品名：シルバーコードリボンバンスクリップ

品番：LHA10-2504-3555

価格：\330(税込)

バリエーション：シルバー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2504-3555.html

商品名：チェック柄シュシュ

品番：LHA10-2507-4014

価格：\330(税込)

バリエーション：ブラウン/ブラック/マルチ

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2507-4014.html

商品名：編みフラワーベロアスリムシュシュ

品番：LHA10-2509-4121

価格：\330(税込)

バリエーション：ベージュ/ブラウン/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2509-4121.html

商品名：編みフラワーセットシュシュ

品番：LSH10-2509-1347

価格：\330(税込)

バリエーション：ベージュ/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2509-1347.html

商品名：刺繍フラワーセットスリーピン

品番：LSH10-2508-1363

価格：\550(税込)

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2508-1363.html

商品名：ラメシュシュワンタッチポニーフック

品番：LHA14-2507-4185

価格：\550(税込)

バリエーション：ピンク/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA14-2507-4185.html

about LUNA EARTH

LUNA＝ 月 EARTH = 私たち

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/