LUNA EARTH ONLINEより、秋の新作アクセサリー＆ウォッチが10/2（木）種類豊富に入荷しました。
ビーズやアクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
秋の新作アクセサリー＆ウォッチが
種類豊富に入荷しました。
商品名：シンプルバンドスクエアウォッチ
品番：LOG10-2504-0430
価格：\1,320(税込)
バリエーション：ライトベージュ/ブラウン/ピンク/ライトブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0430.html
商品名：シンプルバンドラウンドウォッチ
品番：LOG10-2504-0431
価格：\1,320(税込)
バリエーション：ライトベージュ/ブラウン/ピンク/ライトブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0431.html
商品名：シンプルラウンドウォッチ
品番：LOG10-2504-0435
価格：\1,320(税込)
バリエーション：ホワイト/ライトベージュ/ピンク/ライトブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0435.html
商品名：クラシカルラウンドウォッチ
品番：LOG10-2504-0432
価格：\1,320(税込)
バリエーション：ライトベージュ/ブラウン/ピンク/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0432.html
商品名：クラシカルトノーウォッチ
品番：LOG10-2504-0433
価格：\1,320(税込)
バリエーション：ライトベージュ/ブラウン/ピンク/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0433.html
商品名：ストラップダブルホルダー / ステンレス
品番：LMP10-2507-0491
価格：\330(税込)
バリエーション：ゴールド/シルバー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2507-0491.html
商品名：シルバーコードリボンバンスクリップ
品番：LHA10-2504-3555
価格：\330(税込)
バリエーション：シルバー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2504-3555.html
商品名：チェック柄シュシュ
品番：LHA10-2507-4014
価格：\330(税込)
バリエーション：ブラウン/ブラック/マルチ
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2507-4014.html
商品名：編みフラワーベロアスリムシュシュ
品番：LHA10-2509-4121
価格：\330(税込)
バリエーション：ベージュ/ブラウン/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2509-4121.html
商品名：編みフラワーセットシュシュ
品番：LSH10-2509-1347
価格：\330(税込)
バリエーション：ベージュ/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2509-1347.html
商品名：刺繍フラワーセットスリーピン
品番：LSH10-2508-1363
価格：\550(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2508-1363.html
商品名：ラメシュシュワンタッチポニーフック
品番：LHA14-2507-4185
価格：\550(税込)
バリエーション：ピンク/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA14-2507-4185.html
about LUNA EARTH
LUNA＝ 月 EARTH = 私たち
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
