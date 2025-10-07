LUNA EARTH ONLINEより、秋の新作アクセサリー＆ウォッチが10/2（木）種類豊富に入荷しました。

株式会社エンドレス

ビーズやアクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。





秋の新作アクセサリー＆ウォッチが


種類豊富に入荷しました。







商品名：シンプルバンドスクエアウォッチ


品番：LOG10-2504-0430
価格：\1,320(税込)


バリエーション：ライトベージュ/ブラウン/ピンク/ライトブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0430.html






商品名：シンプルバンドラウンドウォッチ


品番：LOG10-2504-0431
価格：\1,320(税込)


バリエーション：ライトベージュ/ブラウン/ピンク/ライトブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0431.html






商品名：シンプルラウンドウォッチ


品番：LOG10-2504-0435
価格：\1,320(税込)


バリエーション：ホワイト/ライトベージュ/ピンク/ライトブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0435.html






商品名：クラシカルラウンドウォッチ


品番：LOG10-2504-0432
価格：\1,320(税込)


バリエーション：ライトベージュ/ブラウン/ピンク/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0432.html






商品名：クラシカルトノーウォッチ


品番：LOG10-2504-0433
価格：\1,320(税込)


バリエーション：ライトベージュ/ブラウン/ピンク/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2504-0433.html






商品名：ストラップダブルホルダー / ステンレス


品番：LMP10-2507-0491
価格：\330(税込)


バリエーション：ゴールド/シルバー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2507-0491.html






商品名：シルバーコードリボンバンスクリップ


品番：LHA10-2504-3555
価格：\330(税込)


バリエーション：シルバー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2504-3555.html






商品名：チェック柄シュシュ


品番：LHA10-2507-4014
価格：\330(税込)


バリエーション：ブラウン/ブラック/マルチ
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2507-4014.html






商品名：編みフラワーベロアスリムシュシュ


品番：LHA10-2509-4121
価格：\330(税込)


バリエーション：ベージュ/ブラウン/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2509-4121.html






商品名：編みフラワーセットシュシュ


品番：LSH10-2509-1347
価格：\330(税込)


バリエーション：ベージュ/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2509-1347.html






商品名：刺繍フラワーセットスリーピン


品番：LSH10-2508-1363
価格：\550(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2508-1363.html






商品名：ラメシュシュワンタッチポニーフック


品番：LHA14-2507-4185
価格：\550(税込)


バリエーション：ピンク/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA14-2507-4185.html






about LUNA EARTH




LUNA＝ 月　EARTH = 私たち
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。

どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。

全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。



◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/

◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/



◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2




会社概要



会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
　　　　　ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
　　　　　ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482



当企画に関するお問合せ先



株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/