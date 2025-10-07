医療法人発「パティスリーコンサクレ」が神戸・北野異人館街の人気観光エリアに新店オープン！

■ 医療・福祉から生まれたパティスリー コンサクレ

株式会社コンサクレ

コンサクレを運営する株式会社コンサクレ（代表取締役 南辰也）は、医療・介護・福祉事業を展開するMiotsukushiグループ(https://miotsukushi-gr.com/)の一員です。神戸の医療現場で培った“人の心に寄り添う力”を、地域社会へも広げたいという想いから、「パティスリー コンサクレ」の運営をスタートしました。

2025年3月にリニューアルオープンしたコンサクレ玉津本店 (兵庫県神戸市西区)

2025年3月には、神戸市西区の「パティスリーコンサクレ玉津本店」がリニューアルオープン。

「日常に小さな幸せを捧げる場所」をコンセプトに、スイーツを通じて人の心を癒し、笑顔を生み出すブランドとして再出発しました。

■ 10/19(日)、神戸・北野異人館街に「神戸北野店」グランドオープン

コンサクレのパティシエが手がける自慢のケーキ

「パティスリーコンサクレ神戸北野店」は、観光名所「風見鶏の館」から徒歩1分。

人気のソフトクリーム店「神戸六甲牧場 北野本店」に隣接する立地で、観光客から地元の方まで訪れやすい“神戸北野の新たな癒しスポット”を目指します。

コンサクレ神戸北野店_外観

木の温もりとグリーンを基調にした内装は、まるで小さな温室のような心地よさ。カウンター5席のイートインスペースでは、オリジナルブレンドコーヒーや地元ドリンク・アルコール飲料とともに、ゆったりとスイーツを楽しめます。

コンサクレ神戸北野店_内観

【店舗概要】

・店舗名：パティスリーコンサクレ 神戸北野店

・住所：〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町3丁目5-13-2(https://share.google/cfG1slPn3gfc7s5Z9)

・アクセス：シティーループ 神戸観光周遊バス「10.北野異人館」バス停より徒歩約3分

・オープン日：2025年10月19日（日）

・席数：カウンター5席（イートイン）

・公式HP：https://consacrez.com

・公式Instagram：https://www.instagram.com/consacrez_kitano/

■ SNSで話題の「BOTACA」＆「Hitotoki」

SNSを中心に話題を集めているコンサクレを代表する2大スイーツシリーズです。

プラントケーキ：BOTACA（ボタカ）

多肉植物そっくりの見た目と繊細な細工が「本当に食べられるの？」と話題に。白あん×マスカルポーネ×コーヒースポンジで仕立てたティラミス風スイーツ。

BOTACAと多肉植物のイメージ写真

チーズサンドシリーズ：Hitotoki（ひととき）

厳選された素材が織りなす、シンプルなのに奥深い味わい。濃厚なチーズクリームと、フルーツやナッツなどの食感と風味を最大限に生かした定番フレーバー5種展開。

■ 福祉と地域をつなぐ「地元共創型パティスリー」

Hitotoki定番人気フレーバー５種セット

パティスリー コンサクレでは、神戸市内の就労継続支援B型事業所や地元企業と連携し、スイーツを通じた“地域の循環”を育んでいます。

・社会福祉法人みらい「みらいおもいけ園」

自家焙煎コーヒー「RISUSU COFFEE」(就労継続支援B型事業所)

…コンサクレオリジナルブレンドコーヒーを共同開発

自家焙煎コーヒー「RISUSU COFFEE」でのドリップバッグ作成作業風景

・株式会社インコントラ

チョコレート専門店「INNOCENTURE（イノセンチュア）」(就労継続支援B型事業所)

…カカオの個性を大切にするチョコレート専門店と提携し、フェアトレードのタブレットを販売。

チョコレート専門店「INNOCENTURE（イノセンチュア）」でのカカオ選別作業風景

・清涼飲料水メーカー「兵庫鉱泉所」（神戸市長田区）

…70年以上神戸で愛される「アップル」と「ワンエース」を提供。

・合資会社 有馬八助商店(神戸市北区)

…大正15年（1926年）に終売した「有馬シャンペンサイダー」を再現し,復刻発売させた「ありまサイダー」を提供。

瓶入りの懐かしい味わいを神戸の風景とともに楽しめます。



これらの取り組みは、「福祉と地域経済を同じテーブルに乗せる」という新しい挑戦でもあります。

“つくる人も、食べる人も幸せになる”--それがコンサクレの願いです。

■ 代表からのコメント

「お菓子には、人の心をやさしくする力があると思っています。医療や福祉の現場で感じてきた“人を想う気持ち”を、スイーツという“心をつなぐ手段”に変えて届けたい。

神戸は、港町として世界とつながる街です。

だからこそ、私たちはここから“神戸のやさしさ”を世界へ発信していきたい。

コンサクレ神戸北野店が、訪れる人にとって“心を整える場所”となり、日常に小さな幸せを灯せる存在になれたら嬉しいです。」

株式会社コンサクレ 代表取締役 南 辰也

■個別取材・素材提供について

テレビ・雑誌・WEBメディアでの取材、撮影、掲載のご相談をお待ちしております。

高解像度写真素材、特別ご試食券の進呈をご用意しています。

■ メディア・インフルエンサー試食・撮影会のご案内

10/19(日)コンサクレ神戸北野店のオープンに先駆け、メディア・インフルエンサー限定の取材・試食会を開催します。商品撮影・個別取材対応可能です。

・10月13日（月祝）10:00～17:00

・10月14日（火）10:00～17:00

・10月15日（水）10:00～17:00

・10月18日（土）10:00～16:00

※取材希望はメールまたはInstagram DMにて受付。スイーツの撮影用提供・現地取材の調整も可能です。

【お問い合わせ先】

株式会社コンサクレ 管理本部（広報担当：朝平）

Mail：info@consacrez.com

TEL：078-921-0818

Instagram DM：https://www.instagram.com/consacrez_kitano/

【会社概要】

・社名：株式会社コンサクレ

・所在地：兵庫県神戸市西区宮下1-1-5

・代表取締役：南辰也

・所属：Miotsukushiグループ（https://miotsukushi-gr.com/）

・事業内容：洋菓子製造販売