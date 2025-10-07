こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
プレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」メキシコキャンペーン スペシャルメニューが登場
メキシコ大使館監修によるスペシャルメニューで、メキシコ最大の祭礼「死者の日」を祝おう！
提供期間 ： 2025年10月14日（火）～11月30日（日）
◇ 開催期間：
2025年10月14日（火）～11月30日（日）
◇ 販売商品：
・ 「ビリアピザ」 2,580円（税込）
・ 「ヴァージンストロベリーマルガリータ」（ノンアルコール） 1,250円（税込）
・ 「パローマ」（アルコール） 1,500円（税込）
◇ 店舗：
カリフォルニア・ピザ・キッチン ラゾーナ川崎店
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階／TEL 044-589-7401
◇ 公式HP：
https://cpkjapan.com/
カリフォルニア・ピザ・キッチンとは
伝統的なイタリア料理の域を出た、グローバルなトッピング・アイデアによるプレミアムピザをメインに、アペタイザーからスープ、サラダ、パスタ、デザートまで、カスタムメイドの豊富なメニューを揃えたカジュアルスタイルのカリフォルニア・レストランとして、1985年アメリカ・ロサンゼルス、ビバリーヒルズに誕生。人気メニューであるプレミアムピザは、オープンキッチンに備えたピザ窯で、オーダーごとに世界各国のテイストを盛り込んで、次々と香ばしく焼き上げています。
「アメリカ人の大好きな味と風味を、とびっきり美味しいピザにトッピングして世界中に伝えたい」 という創業者の考えのもとに開発された、オリジナリティー溢れるプレミアムピザは、子供から大人まで幅広い層から愛されています。
「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店
住所 ： 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階
営業時間 ： 11：00～22：00（L.O 21:00）
TEL ： 044-589-7401
公式HP ：https://cpkjapan.com/
Facebook ：https://www.facebook.com/CPKjapan/
Instagram ：https://www.instagram.com/CPKjapan/
本件に関するお問合わせ先
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
提供期間 ： 2025年10月14日（火）～11月30日（日）
◇ 開催期間：
2025年10月14日（火）～11月30日（日）
◇ 販売商品：
・ 「ビリアピザ」 2,580円（税込）
・ 「ヴァージンストロベリーマルガリータ」（ノンアルコール） 1,250円（税込）
・ 「パローマ」（アルコール） 1,500円（税込）
◇ 店舗：
カリフォルニア・ピザ・キッチン ラゾーナ川崎店
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階／TEL 044-589-7401
◇ 公式HP：
https://cpkjapan.com/
カリフォルニア・ピザ・キッチンとは
伝統的なイタリア料理の域を出た、グローバルなトッピング・アイデアによるプレミアムピザをメインに、アペタイザーからスープ、サラダ、パスタ、デザートまで、カスタムメイドの豊富なメニューを揃えたカジュアルスタイルのカリフォルニア・レストランとして、1985年アメリカ・ロサンゼルス、ビバリーヒルズに誕生。人気メニューであるプレミアムピザは、オープンキッチンに備えたピザ窯で、オーダーごとに世界各国のテイストを盛り込んで、次々と香ばしく焼き上げています。
「アメリカ人の大好きな味と風味を、とびっきり美味しいピザにトッピングして世界中に伝えたい」 という創業者の考えのもとに開発された、オリジナリティー溢れるプレミアムピザは、子供から大人まで幅広い層から愛されています。
「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店
住所 ： 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階
営業時間 ： 11：00～22：00（L.O 21:00）
TEL ： 044-589-7401
公式HP ：https://cpkjapan.com/
Facebook ：https://www.facebook.com/CPKjapan/
Instagram ：https://www.instagram.com/CPKjapan/
本件に関するお問合わせ先
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press