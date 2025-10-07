プレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」メキシコキャンペーン　スペシャルメニューが登場

メキシコ大使館監修によるスペシャルメニューで、メキシコ最大の祭礼「死者の日」を祝おう！
提供期間 ： 2025年10月14日（火）～11月30日（日）


ロサンゼルス発祥のプレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店では、毎年11月にメキシコで祝われる「死者の日」にあわせ、メキシコ大使館監修によるスペシャルメニューを販売するメニューキャンペーンを、10月14日（火）から11月30日（日）までの期間、開催します。
　



　
「死者の日」は、毎年11月1日と2日にメキシコで行われる死者を偲び感謝し、生きる喜びを分かち合うお祭りのこと。家に帰ってくる故人の魂を迎えるとともに、楽しく明るくお祝いする、日本におけるお盆のような日です。カリフォルニア・ピザ・キッチンでは、この「死者の日」を彩り豊かな味わいとともに祝うべく、メキシコ大使館専属シェフ監修のもと、メキシコの食文化をベースに、店舗ならではのオリジナリティを盛り込んだメニューとドリンクの計3品を販売します。
　


ビリアピザ



　　
「ビリアピザ」は、メキシコの伝統料理「ビリア」をアレンジ、じっくり煮込んだ牛肉をメイントッピングに香ばしく焼き上げたメキシコ風ピザ。スパイスの香り、とろけるチーズの濃厚な味わいに、レッドオニオンとサワークリームがアクセント。食欲そそる一枚に仕上げました。
　
また、これと相性ピッタリのドリンクとして、フレッシュな苺の甘酸っぱさとライムの爽やかな酸味をミックスしたノンアルコールの「ヴァージンストロベリーマルガリータ」、グレープフルーツの爽やかな酸味とほんのり塩味が効いたメキシコ伝統のカクテル「パローマ」（アルコール）もご用意しました。いずれも華やかでキュートなプレゼンテーションで提供します。
　


ヴァージンストロベリーマルガリータ／パローマ



　

「カリフォルニア・ピザ・キッチン」メキシコキャンペーン 開催概要



　
◇ 開催期間：
　2025年10月14日（火）～11月30日（日）
◇ 販売商品：
　・ 「ビリアピザ」　2,580円（税込）
　・ 「ヴァージンストロベリーマルガリータ」（ノンアルコール） 1,250円（税込）
　・ 「パローマ」（アルコール） 1,500円（税込）
◇ 店舗：
　カリフォルニア・ピザ・キッチン ラゾーナ川崎店
　神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階／TEL 044-589-7401
◇ 公式HP：
　https://cpkjapan.com/
　
　
カリフォルニア・ピザ・キッチンとは

伝統的なイタリア料理の域を出た、グローバルなトッピング・アイデアによるプレミアムピザをメインに、アペタイザーからスープ、サラダ、パスタ、デザートまで、カスタムメイドの豊富なメニューを揃えたカジュアルスタイルのカリフォルニア・レストランとして、1985年アメリカ・ロサンゼルス、ビバリーヒルズに誕生。人気メニューであるプレミアムピザは、オープンキッチンに備えたピザ窯で、オーダーごとに世界各国のテイストを盛り込んで、次々と香ばしく焼き上げています。
「アメリカ人の大好きな味と風味を、とびっきり美味しいピザにトッピングして世界中に伝えたい」 という創業者の考えのもとに開発された、オリジナリティー溢れるプレミアムピザは、子供から大人まで幅広い層から愛されています。
　
「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店

住所 ： 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階
営業時間 ： 11：00～22：00（L.O 21:00）
TEL ： 044-589-7401
公式HP ：https://cpkjapan.com/
Facebook ：https://www.facebook.com/CPKjapan/
Instagram ：https://www.instagram.com/CPKjapan/
　





