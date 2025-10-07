40代からの女性に寄り添う共感型ファッションカタログ「fuf magazine」、ベルメゾンより創刊！

株式会社千趣会

【デジタルカタログURL】https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_250101_dc/

【特集サイトURL】https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_250101_lp/

※2025年10月14日（火）より閲覧可能

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、40代からの女性に向けた共感型ファッションカタログ「fuf magazine（フフマガジン）」を2025年10月14日（火）より創刊します。

「fuf magazine」は、＜女友達のように気軽に頼れるおしゃれマガジン＞をコンセプトに、その時のトレンドに加え、一人ひとりの個性を大切に、自分らしいスタイルを見つけるアシストとなるファッションカタログです。体型やライフスタイルの変化により商品の選択に悩みがちな「おしゃれ迷子」の40代以降の女性が、「自分に合う商品がどれか」が一目でわかり、安心して選べる誌面を実現するため、40～50代女性の体形数値を元に、快適で美しく見えるサイズ感で商品づくりを行いました。また、創刊号では同世代のモデルやタレントによる読み物コーナーも設け、見て読んで楽しいカタログになっています。

「今の私に似合う服って何だろう？」「年齢を重ねても素敵でいたい」という気持ちに応える40代からの女性のための新カタログです。

【「fuf magazine」の特徴】

1. 40～50代女性専用のオリジナルボディによる商品開発

40～50代女性の体型数値から新たにオリジナルボディを作成し、それを用いてサイズ感を検証しました。快適さと美しさを兼ね備えたパターンや仕様、素材を採用しています。

２. 共感型の企画・商品設計

読者と同じ40～50代女性のスタッフが中心になって商品開発やカタログ制作を行いました。変化する体型や以前よりも敏感になった肌など、大人女性のお悩みをスタッフ自身の経験も踏まえて企画に落とし込み、読者が自分自身の日常や感情と重ねて共感できるコンテンツ・商品を展開します。

３. 幅広い商品構成

ファッションを中心に、インナー、コスメ、スポーツなど、大人女性のライフスタイルを幅広くカバーしています。

４.購入しやすい価格帯

実際に購入しやすい価格帯（トップス中心価格帯：3,990円～5,990円）を設定しています。

ファッション性と実用面を両立させた、大人女性向けの工夫が満載軽くて暖かい防寒アウターを気象予報士・ライターがご紹介トレンドを抑えつつ、体型カバーがかなうコーデ提案も

【カタログ発刊への思い】

カタログ担当者：ベルメゾンビジネスユニット ファッション企画・開発チーム 野村法子

40代以降の女性の声としてベルメゾンに寄せられているのが、「体型変化やライフスタイルの変化により、似合うものや着たいものが分からず、商品選びに迷う」という声です。従来のアパレルブランドやショップでは対象年代を明示していないことが多く、自分の世代に合った洋服をどこで購入すれば間違いがないのか悩むケースが少なくありません。

また、子育て期を経て40代後半で自分時間を取り戻すタイミングで、ファッションニーズが高まる傾向にあります。これまでの当社ファッションカタログ「StyleNote」では十分にカバーしきれていなかった40～50代の幅広いニーズにも応えたいという思いから、新カタログの発刊に至りました。

【カタログ概要】

媒体名：『fuf magazine』

総頁（創刊号）：148P

年間発行回数：年6回（予定）

カタログの特長：40代以降の女性向けに開発したレディースファッションを中心に、インナー、コスメ、スポーツ、インテリア雑貨など、ライフスタイルを幅広くカバーしています。日常の小さな発見や、友達との楽しい会話など思わず口元がほころぶ瞬間、心が軽やかになる時、そんな自然な微笑みがこぼれる音（ふふ）を名前に込めました。

カタログ請求URL：https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_250101_cr/

※2025年10月14日(火)より請求可

【掲載商品例】 ※2025年10月14日（火）より閲覧可能

商品名／肌触り心地よい着回し抜群のニット【乾燥機OK】

価格／3,990～4,590円（税込）

カラー／5色（オフホワイト、ライトブルー、レッド、ブラウン、ブラック）

サイズ／8サイズ展開（S、M、L、LL、3L、4L、5L、6L）

※うち4L～6Lはネット限定販売

URL／ https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_250101_1271761/

商品名／あったかなめらか裏シャギーパンツ

価格／3,990～4,490円（税込）

カラー／3色（杢グレー、杢ベージュ、ブラック）

サイズ／12サイズ展開（PS、S、PM、M、TM、L、TL、LL、3L、4L、5L、6L)

※うち4L～6Lはネット限定販売

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_250101_1271765/

商品名／コットン裏毛シャツテールスウェット

価格／円（税込）3,990～4,490円

カラー／4色（グレージュ、オレンジ、ディープグリーン、チャコール）

サイズ／ 8サイズ展開（S、M、L、LL、3L、4L、5L、6L）

※うち4L～6Lはネット限定販売

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_250101_1271777/

●『fuf magazine』について

おしゃれの悩みを抱える40代～50代の女性が、自分らしいスタイルを見つけられる等身大のファッションカタログです。40～50代女性専用の千趣会オリジナルボディで、着心地と美しさを追求したパターンや仕様・素材の服を取り揃えました。また、ファッションを中心に、インナー、コスメ、スポーツ、インテリア雑貨まで、一番身近な女友達のようにお客様のライフスタイル全般に寄り添ってアイテムをご紹介します。

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/ ）では、ファッション・雑貨・インテリア・キッズ・ベビー・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

【公式】X（旧Twitter）： https://x.com/bellemaison_jp

【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657 （受付時間：10時～17時 ※日祝除く）

※通話料はお客様負担となります

2025年に千趣会は創立70周年を迎えました。創業以来、女性に喜ばれる商品・サービスを開発し提供し続けてきた想いを胸に、これからもお客様の毎日に笑顔を届け、世の中をしあわせにする企業を目指してまいります。