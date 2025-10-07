『ちふれ うるおい ジェル 大容量 チューブタイプ』2025年11月11日（火）より順次販売

■商品化の背景と商品が提供する価値『ちふれ うるおい ジェル』（以下『うるジェル』）は、ふっくらとしたジェルが心地よく密着し、1品でもっちり肌がつづく高保湿オールインワン＊3ジェルです。発売後の使用者インタビュー調査で、『うるジェル』をシートマスク代わりに使用するニーズを発見し、シートマスクへの需要に着目しました。シートマスクに期待する改善点について口コミ調査＊4を行った結果、「肌への刺激」に次いで「フィットしない・サイズが合わない」、「シートが乾燥しやすい・液が少ない」が挙げられました。『うるジェル』は、「ジェルマスク発想」処方により、うるおいを密封しながら顔にフィットする点、目や鼻の際など細かい箇所まで均一にぬり広げることが出来る点で、シートマスクへの期待に応える特長を持つことから、今回の商品化に至りました。また、シートマスクをデイリー使いするトレンドに応えるため、容量を現行品の約1.4倍に増量。容器も現行品と異なるチューブタイプを採用したことで、「簡便にスキンケアにマスクを取り入れたい」という需要にも応える商品です。■商品概要・商品名 ：ちふれ うるおい ジェル 大容量 チューブタイプ・内容量 ：150g・価格（税込） ：1,485円・商品特長 ：ふっくらとしたジェルが心地よくぴたっと密着。1品でもっちり肌がつづく、高保湿オールインワン*3。＊1…ちふれ うるおい ジェル（本体・詰替用・大容量チューブタイプ）、ちふれ 美白 うるおい ジェル（本体・詰替用）、ちふれ 薬用リンクル ジェルクリーム（本体・詰替用）計7種＊2…2013年8月20日から2025年1月31日までの累計出荷個数（ちふれ化粧品調べ）＊3…化粧水・美容液・乳液・クリーム・化粧下地・部分用美容液・マスク・スリーピングマスク＊4…株式会社プラスアルファ・コンサルティング提供生成AI搭載データ分析ツール『見える化エンジン』調べ