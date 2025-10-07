1,500名以上が登録するフリーコンサル向け案件マッチングサービス「Strategy Consultant Bank」にて、非公開案件に応募可能な“セルフエントリー機能”を新たにリリース

株式会社Groovement

プロフェッショナルの新たな挑戦を支援するGroovement（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浴野真志）は、フリーランスのコンサルタント（フリーコンサル）向け案件マッチングサービス「Strategy Consultant Bank」において、コンサルタントが自主的に非公開案件にもエントリーができ、企業とタイムリーなマッチングを実現する“セルフエントリー機能”を新たに追加しました。

■「Strategy Consultant Bank」について

「Strategy Consultant Bank」は、厳しい審査を通過して厳選されたフリーランスの経営コンサルタントと、経営コンサルタントを活用したい企業をつなぐマッチングサービスです。

招待制を軸としつつ、主に外資系コンサルティングファームでのご経歴がある方にご登録いただいています。

■リリースの背景

フリーコンサル市場が拡大を続ける中、プロフェッショナル人材の流動性や自律性も高まっています。

Strategy Consultant Bank（SCB）では、これまでも専門性の高い案件と経験豊富なコンサルタントをつなぐマッチングをエージェント型で行ってきましたが、よりタイムリーで最適なマッチング体験を提供するため、このたび新たに「セルフエントリー機能」を追加しました。

この機能により、弊社独自の登録審査を通過したコンサルタントは、これまで非公開とされていた様々な案件情報にもアクセスができ、自身の経験や希望に基づいて直接応募することが可能になります。

企業側にとっても、より的確な条件で自ら手を挙げたコンサルタントからの応募を受け取れるため、スキルや稼働条件がマッチした人材との出会いのスピードが向上。

双方にとってより戦略的かつ効率的なマッチング体験を実現します。

SCBでは今後も、フリーランスコンサルタントが自らのキャリアを主体的に設計できるプラットフォームの整備と、企業がスピーディに優秀な人材とつながれる仕組みづくりを推進してまいります。

■新機能のポイント

- 非公開案件の表示機能会員ログイン後、非公開案件も含めた案件一覧を閲覧可能に。コンサル経験や属性に応じたマッチング表示で、精度の高い検索を実現。- セルフエントリーによる応募機能希望単価、稼働開始日、PRコメントなどを入力して、案件へ直接応募可能。エントリー内容は担当コーディネーターに自動送信されます。- マッチング業務の効率化担当コーディネーターによるご紹介に加えて、コンサルタント自身が案件を選べることで、マッチングのスピードと精度が大幅に向上します。例）会員専用案件一覧例）個別案件への応募ページ

■今後の展望

SCBでは今後も、ユーザー一人ひとりの利便性や体験価値を高めるため、プラットフォームの進化と機能拡充を継続的に推進してまいります。

私たちが目指しているのは、フリーコンサルがより自由に、自らの強みや経験を発揮しながら、プロフェッショナルとして輝ける未来です。

そして企業が必要なタイミングで本物の知見や戦略的な伴走支援を得られる、しなやかで強い組織へと進化していける社会の実現です。

誰もがキャリアの可能性を制限されることなく、そして企業が変革の機会を逃すことなく、最適なタイミングで出会えることを目指し、SCBはこれからもコンサル業界への深い理解と敬意を土台に、「知」と「信頼」が自然とつながる仕組みづくりに取り組んでまいります。

■株式会社Groovementについて

会社名：株式会社Groovement

代表取締役：浴野 真志

住所：東京都渋谷区神南1丁目23－14

設立：2021年2月

事業内容：

1.フリーランスコンサルタント向けの案件紹介マッチングサービスの運営

・Strategy Consultant Bank：https://strategyconsultant-bank.com/

・IT Consultant Bank：https://itconsultant-bank.com/

2.経営コンサルティングサービスの提供

・Groovement Consulting：https://consulting.groove-ment.com/

3.法人向け研修サービスの提供

・Pro Essence：https://pro-essence-training.com/

会社HP：https://groove-ment.com/

■お問い合わせ先

広報担当

Tel：03-4500-1800

E-mail：info@groove-ment.com