トリドールHD主催試合、四国アイランドリーグplus 2025の年間総合優勝を決める「トリドール杯 チャンピオンシップ」を開催
試合前には糸井嘉男氏がトリドール従業員向けに野球教室を実施
「心的資本経営」を原動力に、世界中へ食の感動体験を提供する株式会社トリドールホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：粟⽥ 貴也(以下、トリドールHD））がオフィシャルスポンサーを務める、四国アイランドリーグplus 2025の年間総合優勝を決める「トリドール杯 チャンピオンシップ」が2025年9月20日（土）から開催され、愛媛マンダリンパイレーツが勝利し、2年連続4度目の年間総合優勝に輝きました。
「トリドール杯 チャンピオンシップ」とは、四国アイランドリーグplusの前期・後期それぞれのシリーズの優勝球団間で、年間総合優勝を決める公式戦です。年間総合優勝チームの愛媛マンダリンパイレーツには、当社執行役員の大下から優勝カップを贈呈させていただきました。
試合前には、阪神タイガーススペシャルアンバサダーの糸井嘉男氏、四国アイランドリーグplusで活躍する選手をお招きして、トリドールグループ従業員を対象とした野球教室を開催しました。糸井氏や選手の方々とキャッチボールやバッティング練習を行い、本格的なご指導をいただく中で、野球の楽しさを体感する貴重な機会となりました。また、参加者には丸亀製麺キッチンカーで手づくり・できたてのうどんが振る舞われました。
球場では丸亀製麺の人気商品「丸亀うどーなつ」の販売を実施しました。また、試合前のセレモニアルピッチは、トリドールグループ労働組合中央執行委員長の上田利久が務めました。
トリドールHDは、夢を追い続ける選手たちと四国アイランドリーグplusを応援しています。
トリドールホールディングスについて
「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、さまざまな業態の飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感が揺さぶられる、本能が歓ぶほどの感動を探求し続けています。
トリドールグループは「心的資本経営」を原動力に、従業員の“心の幸せ”とお客さまの“心の感動”を生み出し、持続的な事業成長を目指しています。
今後も「食の感動体験」をどこまでも追求し、世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指して、予測不能な進化を遂げるため、国内のみならず海外での展開を積極的に推進してまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社トリドールホールディングス 広報 佐藤
TEL：03-4221-8900
E-mail：tori-pr@toridoll.com
