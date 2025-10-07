こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スポルディングとNECレッドロケッツアカデミーがパートナーシップ締結
～新たな未来を共に創る～
世界中のアスリートを支えるスポーツブランド、スポルディング・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：マシュー・ケヴィン・マーフィー、以下「スポルディング」）は、2025-26シーズンより「NECレッドロケッツアカデミー」をパートナーとしてサポートいたします。
「NECレッドロケッツアカデミー」は、大同生命SV.LEAGUE WOMEN所属の「NECレッドロケッツ川崎」が運営する、小学5年生から中学3年生の女子を対象としたバレーボールアカデミーです。「ASPIRING TOWARD YOUR DREAMS!! ～アカデミーからトップアスリートへ～」というスローガンのもと、技術向上と将来のトップアスリートの育成を目指し、約50名のアカデミー生が各レベル（U-15強化クラス、ミドルクラス、レギュラークラス）に分かれてトレーニングを行っています。
スポルディングは、2021-22シーズンより2024-25シーズンまで「NECレッドロケッツ川崎」のオフコートウェアのオフィシャルサプライヤーとしてサポートしてきた信頼関係を礎に、今回新たにアカデミーとの契約に至りました。
今回のサポートでは、ユニフォームに加えてウェア、バッグ、アクセサリーなど、スポルディング製品を幅広く提供し、アカデミー活動を全面的に支援いたします。
スポルディングはこれまでも、大同生命SV.LEAGUEおよびV.LEAGUE、全国の各チームと密接にコミュニケーションをとりながら、最適なプロダクトの提供に努めてまいりました。今後も、NECレッドロケッツアカデミーの未来ある挑戦を、最高のプロダクトで全力でサポートしてまいります。
【2025-26シーズン「NECレッドロケッツアカデミー」ユニフォームデザイン】
【カラー＆デザイン】
トップカテゴリーのユニフォームと連動したデザインを採用。それはレッドロケッツエンブレムをつけて戦うことの”誇り”を意味します。
レッドロケッツへの登竜門となるU15が、このユニフォームを着て「輝く未来へ」飛び立つことを確信しています。
【サステナブル多機能素材採用】
スポルディングが開発した衣類から再生したリサイクル糸を一部使用した新多機能素材を採用。
エコフレンドリーでありながら速乾性に優れ、紫外線カット機能、汗をかいても身体を冷やさない温度コントロール機能、抗菌機能を備える。
チームユニフォームにおいても、スポルディングのサステナビリティ活動「PASS FOR THE FUTURE」の柱である“地球環境への負荷軽減を目指した製品づくり“に取り組んでいます。
【プレーヤーのパフォーマンスを最大限に引き出すための独自のカッティング】
・袖部分に伸縮性のある生地を配置することで、半袖でもストレスなくプレー出来るカッティング
・すっきりとしたＶネックライン
【NECレッドロケッツアカデミー】
大同生命SV.LEAGUE WOMEN に加盟するプロ女子バレーボールチーム「NECレッドロケッツ川崎」が運営するアカデミー。小学5年生から中学3年生の女子50名を対象に週1回の定期スクールを実施。
スローガン：「ASPIRING TOWARD YOUR DREAMS!!～アカデミーからトップアスリートへ～」
https://red.necrockets.net/academy/
【スポルディングのバレーボールへの取り組み】
スポルディングは、バレーボール競技の誕生とともに歩み始めた、世界初のバレーボールメーカーです。
1895年、アメリカ・マサチューセッツ州でバレーボールが考案された際、競技の創設者より公式ボールの開発と製造を託され、スポルディングは初のバレーボールを世に送り出しました。以降、バレーボールの進化とともに歩みを重ね、アメリカ本社では2018年までビーチバレーボール大会「King of the Beach®（キング・オブ・ビーチ）」のオフィシャルボールサプライヤーを務めるなど、競技の発展をグローバルに支えてきました。
日本国内では、2020年2月にバレーボール向けアパレルラインを本格展開。2021年には、屋内・屋外・ビーチなどあらゆるシーンで使用可能なレクリエーションレベルのバレーボールをリリース。2022年からはバッグ類のラインナップも加わりました。さらに、2025年6月には初心者から競技レベルまで3レベルのバレーボールをリリース、バレーボールカテゴリーにおける製品展開を着実に拡充しています。
スポルディングはこれからも、革新的な製品開発と競技支援を通じて、バレーボールのさらなる普及と発展に貢献してまいります。
本件に関するお問合わせ先
マーケティング（山田・木村） ｜℡ 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
関連リンク
SPALDING公式オンラインショップ
https://www.spalding.co.jp/
NECレッドロケッツ川崎公式サイト
https://red.necrockets.net/academy/
