丹青社、三井不動産とものづくりを通して震災復興を応援



それぞれ別の家屋から回収された床材を生かして制作、次の担い手に引き継いでいく



本什器では解体される家屋からレスキューした床板材を使用しています。能登地域の床板には防腐目的で漆が塗布されていることが多く、伝統工芸の盛んな能登地域ならではの特徴が材にあらわれていました。そんな歴史背景を感じる古材を用いて、記憶を繋いでいくことをテーマとし、本棚やテーブルとして活用できる什器を作りました。本の陳列部や天板面に古材を使うことで、古材がシーンの背景として寄り添うような什器となっています。 本什器では解体される家屋からレスキューした床板材を使用しています。能登地域の床板には防腐目的で漆が塗布されていることが多く、伝統工芸の盛んな能登地域ならではの特徴が材にあらわれていました。そんな歴史背景を感じる古材を用いて、記憶を繋いでいくことをテーマとし、本棚やテーブルとして活用できる什器を作りました。本の陳列部や天板面に古材を使うことで、古材がシーンの背景として寄り添うような什器となっています。



什器としての機能を担保しながらも歴史を感じられる意匠を目指した 実際の古材レスキューの様子■コメント・株式会社丹青社 デザインセンター 宮本 厚樹・三井不動産株式会社 八重洲街づくり推進室 上垣 和氏このたび、能登半島の古材を活用した『繋がりの本棚』をPOTLUCK YAESUの拠点である東京ミッドタウン八重洲5階に設置できたことを大変嬉しく思います。本棚を通じて能登と東京を結び、地域の復興や新たな交流につながることを願っています。今後も三井不動産は、街と人をつなぐ取り組みを通じて持続可能な地域づくりに貢献してまいります。・一般社団法人のと復耕ラボ 江崎 青氏2024年7月に古材レスキューを始めてから、60軒を超える被災家屋のレスキューをしてきました。家主の方々は「思い出の詰まった家が解体されるのが悲しい」「廃棄物にするのではなく何かに役立ててもらえれば」という気持ちで私たちにご依頼をいただいています。古材に新しい役割を作ることで、私たちの活動が少しでも家主やご家族の方々の心のレスキューに繋がっていればと思います。能登での「古材サポーター」の募集も行っておりますので、「繋がりの本棚」を通じてご関心をお持ちいただいた方にも、ぜひご参加をいただければ幸いです。