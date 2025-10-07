freeeと山陰合同銀行がBPaaSを活用したDXサービスを2026年春に提供開始予定 地域のスモールビジネスのDXを推進

freeeと山陰合同銀行がBPaaSを活用したDXサービスを2026年春に提供開始予定 地域のスモールビジネスのDXを推進