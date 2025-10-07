こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
株式会社マルハン 2026 年度内定式を開催
計126名が来春入社予定
パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（本社：京都・東京）の東日本カンパニー（カンパニー社長：韓裕）、北日本カンパニー（カンパニー社長：韓俊）、西日本カンパニー（カンパニー社長：韓浩）は2026 年度内定式を執り行いました。来年度は全社で計126名が入社予定です。
【東日本カンパニー】カンパニー社長：韓 裕
管轄エリア：関東地区（茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・千葉・神奈川）、静岡県、長野県、山梨県
内定式：2025 年10 月1 日（水） 場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ（千葉県浦安市）
内定者：60 名
【北日本カンパニー】カンパニー社長：韓 俊
管轄エリア：北海道、東北地区（青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島）、中部地区（愛知・岐阜・三重）、北越地区（富山・福井・石川・新潟）
内定式：2025 年10 月1 日（水） 場所：シェラトン都ホテル（東京都港区）
内定者：40 名
【西日本カンパニー】カンパニー社長：韓 浩
管轄エリア：関西地区（兵庫・大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀）、中国地区（岡山・広島・山口・鳥取）、四国地区（愛媛・香川・高知）、九州地区（福岡・長崎・大分・熊本・佐賀・宮崎・鹿児島）
内定式：2025年10月2日（木） 場所：ホテルモントレ大阪（大阪府大阪市）
内定者：26名
当社は「東日本カンパニー」「北日本カンパニー」「西日本カンパニー」「金融カンパニー」「グループユニット」からなる社内カンパニー制を導入し、機動的な組織体制で企業活動を展開しています。採用活動においても、各カンパニーの方針のもと、それぞれのカンパニーが行っています。
