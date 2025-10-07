こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
レンタルサービスでメンズスタイルのキッズスーツが新登場！オケージョン服のレンタルサイト「hare：kari」合計8アイテム215種類に拡大
～卒園式や入学式に向けて、手軽に高品質なキッズスーツを提供～
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、オケージョン服のレンタルサイト「hare：kari（ハレカリ）」の取り扱いアイテムにメンズスタイルのキッズスーツを新たに加え、10月7日（火）から受付を開始します。商品紹介：https://harekari.y-aoyama.jp/kids.php
「hare：kari」は、2021年1月よりサービスを開始したオケージョン服のレンタルサイトです。昨今の節約志向の高まりから、手ごろな価格帯に加えて、商品の予約、返却までネットで完結する手軽さなどから好評いただいています。これまでお客様の声をもとにアイテムを拡大し、現在ではメンズスタイル・レディーススタイル含めて合計7アイテム182種類をそろえています。今回は、サイズ変化が大きくお客様からのご要望が多いメンズスタイルのキッズスーツの取り扱いを初めて開始します。
キッズスーツは、計9種類の3点セット（スーツ+シャツ+ネクタイ）で用意。サイズは、100～150㎝までの計6サイズから選ぶことができます。100～130㎝は、卒園式（保育園、幼稚園）や入学式（小学校）用として、ジャケット+ハーフパンツでのセット。また140～150㎝では、卒業式（小学校）を想定してジャケット+ロングパンツの組み合わせにしました。価格は、税込6,600円～7,700円と老舗メーカーが手掛けた高品質のキッズスーツが手ごろな価格帯でレンタルできます。
その他、パーティースーツ、パーティードレス、ミセスドレスも新たなモデルを追加。キッズスーツ含めて1アイテム33種類を追加し、合計8アイテム215種類の取り扱いに拡大しました。
【レンタル概要】
商品名 メンズスタイルのキッズスーツ
種類 9種類（スーツ+シャツ+ネクタイ）
カラー ブラック・ネイビー/無地 、ブラック・ネイビー/シャドーストライプ
サイズ 100～150㎝（計6サイズ）※サイズによってアイテムが異なります。
デザイン ２つボタンシングル・3つボタンシングル/100～130㎝（ジャケット+ハーフパンツ）、140～150㎝（ジャケット+ロングパンツ）
価格 税込6,600円～7,700円
取り扱い レンタルサイト「hare：kari（ハレカリ）」
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
■オケージョン服のレンタルサイト「hare：kari（ハレカリ）」
「hare：kari」は“ハレの日に最高の一着をかりよう”をコンセプトとし、2021年1月に立ち上げたオケージョン服のレンタル専用サイトです。このレンタルサービスは手ごろな価格に加えて、商品の予約、返却までがネットで完結する利用の手軽さなどから好評いただいております。また、取り扱いアイテムも順次拡大しており、現在ではメンズスタイルのモーニングコート・タキシード・パーティースーツ、レディーススタイルのパーティードレス・ミセスドレス・セレモニースーツ・お受験スーツの計7アイテム182種類をそろえています。今回キッズスーツに加えて、パーティースーツ、パーティードレス、ミセスドレスの種類も追加されたため、計8アイテム215種類に拡大しました。
「hare：kari」サイトURL：https://harekari.y-aoyama.jp/
■「hare：kari」の取り扱いアイテムの着用例（一部紹介）
左：パーティースーツ 右：パーティードレス
左：セレモニースーツ 右：お受験スーツ
■担当者コメント（リテール第三部 坂井秀和）
当社が長く培ってきたモノづくりのノウハウを生かし、高品質な洋服をリーズナブルな価格で特別な日に着用できるサービスを目指し、取り扱い商品を増やしてきました。今回は、お客様から多くのご要望をいただいていた「キッズスーツ」を新たに加え、全世代の方に「hare：kari」のサービスを提供できるようにしました。保護者様から100～130㎝は、「子供らしく見せたい」という声が多くハーフパンツを、140～150㎝は「大人っぽく、そしてオシャレに合わせたい」という声からロングパンツを採用。さまざまな着用シーンにおいて、マナーなど不安を持つ方も多くいらっしゃると思いますが、全国700店舗以上展開している「洋服の青山」「SUIT SQUARE」で相談しながら、気軽にレンタルサイト「hare：kari」をご利用いただければと思います。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、濱野
〒110-0005 東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7階
TEL：03（5846）5656 MAIL： pr@aoyama-syouji.co.jp
