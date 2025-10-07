｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼のたれ味｣ 2025年10月20日(月) 新発売

＼ みんなが選んだ、待望の味が9年ぶりに復活 ／

｢クセがつよい一平ちゃん復活総選挙｣ 堂々の第1位は “蒲焼のたれ味”！

｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼のたれ味｣ を2025年10月20日(月) に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップ焼そば ｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼 (かばやき) のたれ味｣ を、2025年10月20日(月) に全国で新発売します。

秋の土用の丑の日にもぴったり？

一平ちゃんの “蒲焼のたれ味” はいかが？





｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば｣ は ｢からしマヨネーズ付きカップ焼そば｣ という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始しました。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感でご好評をいただき、2025年2月20日に発売30周年を迎えました。

30周年記念企画として、｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば｣ の公式Xアカウント (@ippei_yomise) で2025年1月17日から2月14日まで、｢クセがつよい一平ちゃん復活総選挙｣ を実施しました。この30年間に発売された250種類以上の中から、クセがつよいけど、クセになるメニューを5つ選定し、一平ちゃんファンの皆様に食べてみたいメニューを投票いただきました。その栄えある1位に選ばれたのが ｢蒲焼のたれ味 (2016年発売)｣！こちらが30周年記念商品として復活します。

味わいは発売当時のものを再現。蒲焼のたれをイメージした、香ばしい醤油の風味に、うなぎエキス入りの甘濃いたれがクセになり、ソースとは違った味わいが楽しめます。さらに、わさびマヨや、山椒入りのふりかけがアクセントになり、少し大人な味わいに。パッケージも当時のデザインをベースに、復活総選挙第1位のアイコンを目立たせるように配置しています。

秋の土用の丑の日も近いので、クセがつよい一平ちゃんの “蒲焼のたれ味” をぜひお試しあれ。

■商品特長

麺 : しっかりとした歯切れの良い麺。

たれ : ローストした醤油に、みりん、うなぎエキスを加え、ガーリックとジンジャーで味を調えた甘濃いたれ。

特製マヨ : わさびマヨ。

ふりかけ : 山椒、あおさ。

具材 : キャベツ。

■商品概要