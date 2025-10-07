TikTokフォロワー成長支援サービス「フォロワー1万人つくるくん for TikTok」を株式会社LiveAgentが正式リリース

株式会社Live Agent

株式会社LiveAgent（本社：東京都渋谷区、代表取締役：穴田大空）は、TikTokアカウントの1万人フォロワー獲得を着実に実現する新サービス「フォロワー1万人つくるくん for TikTok」を2025年10月より提供開始しました。

本サービスは、SNS運用を体系化し、AIによる分析と人による伴走支援を組み合わせることで、フォロワー増加の“再現性”を追求した返金保証付きのフォロワー1万人達成プログラムです。

フォロワー1万人作るくん

■背景：SNSの「影響力格差」を埋めるために企業や個人が情報発信を行う上で、SNSはもはや欠かせない存在となっています。

しかしながら、「フォロワーが増えない」「何を投稿すればいいかわからない」といった課題は依然として多くの現場で見られます。株式会社LiveAgentは、これまでTikTokで200名以上のライバーを育成・系10000本以上の動画作成・動画運用代行案件100件以上を伴奏してきた実績をもとに、フォロワー増加とブランド価値向上を同時に実現する新しい仕組みを開発しました。⸻

■サービスの概要

「1万人フォロワーを、最短ルートで」「フォロワー1万人つくるくん for TikTok」は、AI技術と専門ディレクターの伴走支援を組み合わせたハイブリッド型SNS成長支援サービスです。主な特徴は以下の通りです。

- 対応内容：SNS運用のプロによる個別サポート TikTok運用経験豊富なディレクターが伴走し、コンテンツ戦略を共同設計。 投稿の方向性から構成、改善提案まで一貫してサポート。- 納品型式：tiktokでアカウントごと運用（投稿アカウント端末については両者話し合い- 料金：30万円/月~1万人の全額保証付き- 活用用途：認知獲得・採用・顧客獲得・サービスブランディング

■経営者にも選ばれる理由：「成果を見える化」特に中小企業やスタートアップ企業において、SNS運用は“感覚的”になりがちです。LiveAgentでは「結果の可視化」に注力し、フォロワー増加だけでなく、採用・販売・ブランド認知といった経営成果への転換を目的としています。

まとめSNS運用に「再現性」を。そして、フォロワー数を“ブランド力”に変える。

「フォロワー1万人つくるくん for TikTok」は、企業と個人がSNSの次のステージへ進むための、新しいパートナーです。

【会社概要】

会社名：株式会社LiveAgent

所在地：東京都渋谷区桜丘町24-8-204

代表者：穴田大空

資本金:2140万円

設立：2023年8月

事業内容：SNS動画制作事業、クリエイター支援事業 ほか

HP：https://liveagent.co.jp/