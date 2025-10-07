『ノーリカーノーライフvsマエダハイボール 最終決戦オフ会』を2025年11月24日(月)に開催決定！「チケットペイ」にて申し込み受付開始！

株式会社ペイメントフォー

■イベント概要

“あの男” が登るのは、玉座か、断頭台か―。

マエダハイボールが突き付けるのはどっちだ？！

ウイスキーユーチューバー『ノーリカーノーライフ』Yuと『マエダハイボール』マエダがリアルイベント開催！

「ウイスキー好きなら、色と香りで当てられるよね？」

という挑発から始まった「9SHOTロシアンルーレット」コラボ動画。

琥珀色の液体は一体どのウイスキーかを当てる心理戦。勝敗は1勝1敗のまま、決着は持ち越されていました。

その因縁にピリオドを打つ舞台が、この「最終決戦オフ会」！

個性豊かな二人が会場に集まった皆様とともに、笑いと乾杯のひとときをお届けします。

■見どころ

今回のイベントでは、長浜浪漫ビールを舞台に、次のような企画をご用意しています。

・観客参加型ゲーム

「9SHOTロシアン・ルーレット」生対決を会場で体験

・ファン交流会

アマハガン飲み放題プラン＋お料理に舌鼓を打ちつつ、二人と気軽に乾杯

・記念撮影・交流タイム

普段は画面越しの二人と、実際に顔を合わせておしゃべりしたり写真を撮ったりできる時間。

オンラインでは味わえない空気感を体験してください。

■イベント開催概要

イベント名：ノーリカーノーライフvsマエダハイボール 最終決戦オフ会

開催日時：2025年11月24日（月・祝）14:30-16:30

開場時間 : 14:15

会場 : 長濱蒸溜所併設レストラン【長濱浪漫ビール】

チケット代金：8,000円

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=58839

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

株式会社ペイメントフォー

チケットペイグループ

問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73