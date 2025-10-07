1日1袋で5つの機能※1をサポートする！機能性表示食品『糖脂カットスリム』2025年10月1日（水）新発売

株式会社 山田養蜂場

株式会社山田養蜂場（所在地：岡山県苫田郡鏡野町、代表：山田英生、以下「山田養蜂場」）は、1日1袋で5つの機能※1をサポートする粉末タイプのサプリメント「糖脂カットスリム」を2025年10月1日（水）より機能性表示食品として新発売いたします。自分なりに食事を気を付けていても、年齢を重ねるにつれて増える健康の不安。そんなお客さまのお悩みの声にお応えして誕生したのが「糖脂カットスリム」です。「血糖値」や「血中中性脂肪」をはじめ、「LDLコレステロール」や「内臓脂肪」など、年齢とともに気になる健康数値は、生活習慣と深く関連し、加齢とともに基準を外れやすくなる傾向にあります。

このたび新発売する「糖脂カットスリム」は、年齢とともに気になる5つの数値対策をサポートします。植物由来の2つの機能性関与成分を配合した安心設計。食事の味を邪魔しないプレーンタイプで、冷たい水でもよく溶ける個包装タイプの粉末です。

溶かして摂る粉末タイプ

商品名：糖脂カットスリム

容量：30袋

価格：3,235円 (税込 3,493円)

販売チャネル：公式オンラインショップ

直営店舗、ECモール

＜2つの機能性関与成分＞

『イソマルトデキストリン(食物繊維)』 『3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)』

■5つの機能※1が届出された機能性表示食品

１. 食後の血糖値の上昇を抑える※2 『イソマルトデキストリン(食物繊維)』

２. 食後の血中中性脂肪の上昇を抑える※2 『イソマルトデキストリン(食物繊維)』

３. LDLコレステロールが高めの方※4 のLDLコレステロール※3 を下げる『3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)』

４. BMIが高めの方※5の内臓脂肪※3を減らす 『3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)』

５. BMIが高めの方※5のウエスト周囲径※3を減らす 『3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)』

【機能性表示届出内容】

●届出番号：J1192

●機能性関与成分：イソマルトデキストリン(食物繊維):5000mg、3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA):23mg

●機能性表示：本品に含まれる１.２.の成分には以下の機能が報告されています。

１.【イソマルトデキストリン(食物繊維)】 食事の糖や脂肪の吸収を抑え、食後の血糖値や血中中性脂

肪の上昇を抑える。

２.【3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)】BMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる。

※本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

※1各機能は機能性関与成分の研究報告 ※2機能性関与成分 イソマルトデキストリン(食物繊維)の研究報告 ※3機能性関与成分 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)の研究報告 ※4 120～139mg/dL ※5 BMI:25以上30未満

【商品詳細】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30748/table/286_1_e18800183a952ce740306716530fe253.jpg?v=202510071257 ]