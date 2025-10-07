ブリストル・マイヤーズ スクイブ、Veeva Vault CRM の導入を決定

Veeva Japan 株式会社

Veeva Systems(https://www.veeva.com/)【NYSE: VEEV】（本社：米国カリフォルニア州プレザントン、日本法人 本社：東京都渋谷区、日本法人代表取締役：クリス・ダイアモンド、以下 Veeva ）は、ブリストル・マイヤーズ スクイブ（ BMS ）が Veeva Vault CRM の導入を決定したことを発表しました。（本リリースは、Veeva 本社が発表した報道資料の抄訳です。原文はこちら(https://www.veeva.com/resources/bristol-myers-squibb-commits-to-veeva-vault-crm/)からお読みいただけます。）

「テクノロジーは、当社が顧客や患者さんと関わる方法を根本的に変えています」と、ブリストル・マイヤーズ スクイブのエグゼクティブバイスプレジデント兼最高デジタル・技術責任者である Greg Meyers 氏は、述べています。「私たちは、Veeva との長年にわたる関係における次のステップとして、Vault CRM を活用し、今日利用可能な、ますます複雑化する革新的な医薬品について、医療従事者が情報に基づいた意思決定を行えるよう支援できることを楽しみにしています。」

Meyers 氏は加えて「医療従事者が私たちのポートフォリオに関する貴重な情報を受け取る方法から、私たちの営業担当者とのやり取りに至るまで、顧客体験のあらゆる段階に AI を組み込むことで、Veeva は、世界中の患者さんに人生を変える医薬品を届けるという私たちの使命を支援する上で、理想的な立場にあります」とも述べました。

Veeva の CEO である Peter Gassner は、次のように述べています。「信頼とパートナーシップに感謝し、ブリストル・マイヤーズ スクイブが重篤な疾患を持つ患者さんの生活を変える医薬品を提供するという使命を支援することに尽力します。 Vault CRM により、当社は AI エージェントを組み込んだ次世代 CRM を提供し、医療従事者とのエンゲージメントを促進し、適切な治療法を患者様により迅速に届けることを支援します。」

Vault CRM は、コマーシャル活動の技術基盤を提供するアプリケーション群「 Vault CRM Suite 」の一部です。Vault CRM 向けの初の Veeva AI(https://www.veeva.com/jp/products/veeva-ai/) エージェントである Pre-call Agent 、 Content Agent 、 Free Text Agent 、 Voice Agent は、2025 年 12 月に提供開始予定です。

【Veeva Systems 社について】

Veeva は、ソフトウェア、データ、ビジネスコンサルティングを通じて、ライフサイエンス業界に特化したクラウドサービスを提供しています。イノベーション、優れた製品、顧客の成功に尽力し、世界最大のバイオ医薬品企業から新興バイオテクノロジー企業まで、1,500 社以上にサービスを提供しています。また、パブリック・ベネフィット・コーポレーション企業(https://www.veeva.com/jp/pbc/)として、お客様や従業員、株主、サービスを提供する業界を含む、すべてのステークホルダーの利益バランスを保つことに取り組んでいます。詳しくは、www.veeva.com/jp/ (https://www.veeva.com/jp/)をご覧ください。

【追加情報】

【Veeva Forward-looking Statements】

