セルシス、2025年9月度の月次事業進捗レポートを公開

株式会社セルシス

9月度は、CLIP STUDIO PAINTサブスクリプション売上ARRが過去最高となりました。その他の指標も安定しており、事業は順調に推移しております。

【クリエイターサポート分野】

（１）CLIP STUDIO PAINTサブスクリプション売上の３か月移動平均ARR

（注）ARR（Annual Recurring Revenueの略称で、契約更新のタイミングで全て更新される前提で、１年間で得られると想定される売上高）は、決済手段により３か月毎に１か月の日数(通常月は28営業日、特別月は35営業日)に変動があること、四半期決算期末月毎に決算調整を行っていること等から、月次では金額が変動するため、３か月移動平均を採用しております。

＜9月トピック＞

ARRが過去最高になりました。

（２）CLIP STUDIO PAINTチャーンレート（有料契約）

（注１）本指標は、SaaS版 CLIP STUDIO PAINTの有料サブスクリプション契約をしている顧客数をベースにした解約率（カスタマーチャーンレート）です。前月末日時の契約数に対する当月の解約数より算出しています。１人の顧客が複数の契約をしている場合は、それぞれの契約を別のものとして算出しています。また、年額契約に加え、必要な時だけに利用可能な月額契約プランも提供している製品の特性上、同じ顧客が契約・解約を繰り返す場合がありますが、それらをすべて含んで算出しています。

（注２）2023年５月に、不明な攻撃により正常な決済ができなくなることを防ぐためのセキュリティ強化を目的とした、Windows及びmacOS環境のサブスクリプション契約の決済に用いていた決済システムの変更を行いました。一部の契約者からの再登録が行われず、５月末の再登録期限で解約になった契約があり、チャーンレートが一時的に大きくなりましたが、新規契約数は引き続き順調に推移し、2023年７月以降は安定しています。

【クリエイタープラットフォーム分野】

（１）プラットフォーム利用者数

（注）クリエイタープラットフォーム分野で提供しているサービスの利用者及び「CLIP STUDIO ASSETS」等、CLIP STUDIO PAINT周辺サービスの利用者数を含みます。

【全体】

（１）クリエイターサポート分野及びクリエイタープラットフォーム分野３か月移動平均売上内訳推移

（注）決済手段により３か月毎に１か月の日数(通常月は28営業日、特別月は35営業日)に変動があること、四半期決算期末月毎に決算調整を行っていること等から、月次では金額が変動するため、３か月移動平均を採用しております。

内部売上も含まれていることや計算過程で百万円以下を切り捨てていること等から、連結業績や他の指標とは差異が生じます。

サブスクリプションは、CLIP STUDIO PAINT サブスクリプション売上です。ツール販売には、一括支払いモデルのダウンロード版や法人向けライセンスの売上などが含まれます。プラットフォームサービスには、CLIP STUDIO WEBサービスでの売上等が含まれます。流通ソリューションには、電子書籍及びDC3に関連する売上が含まれます。



＜9月トピック＞

サブスクリプションが過去最高となりました。

