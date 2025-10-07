「災害ボランティアセンターICT活用訓練」を、10/19（日）に調布市で開催

サイボウズ株式会社昨年の調布市での防災サミットの様子スマートフォンを用いた実践的な訓練を行います

サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野慶久、以下：サイボウズ）は2025年10月19日（日）に、調布市、調布市社会福祉協議会と共同で、「調布市災害ボランティアセンターICT活用訓練」を開催します。

本訓練は、地域の災害対応力の向上を目的として、調布市社会福祉協議会と共同でICTを活用した災害ボランティアセンター運営の訓練を行います。市民、団体、行政が連携し、災害時における情報共有と迅速な対応を実現するICT活用型のボランティアセンター運営を体験する内容です。なお、この訓練は、調布Facebook交流会1万人達成の記念イベントとして開催されます。

サイボウズは2020年に「災害支援プログラム(https://saigai.cybozu.co.jp/)」を開始し、クラウドサービスの無償提供や情報共有システムの構築を通じて全国の被災地支援を行っています。現在、42都道府県において社会福祉協議会によるICT導入が進んでおり、昨年の能登半島地震では自衛隊との連携による大規模支援が実現されました。今夏も鹿児島・秋田・静岡で支援活動が行われています。

当日は、QRコードによる受付、スマートフォンを用いた支援要請の地図化など、実際の災害を想定した実践的な訓練を行います（現在こちらにて参加者を公募中(https://chofu.vc/2947)です）。これらを通して、被災地で得たノウハウを活かした汎用的な支援体制の構築を目指します。下記の日程で開催いたしますので、ぜひご取材のほどよろしくお願いいたします。

訓練日程

日時 ： 2025年10月19日（日）13時30分～15時 （受付開始：13時）

場所 ： 調布市市民プラザあくろす3階 ホール1・2

参加者 ： 調布市民、団体、社協職員、市職員など

取材申込

取材を希望される場合は、下記の期限までに「報道関係者取材申込書」を、E-mailまたは電話にてご連絡ください。

当日は、調布市市民プラザあくろす3階に直接お越しください（受付開始：13時）。

その他、現地スタッフの指示に従っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

取材申込期限

10月 15 日（水）17 時まで

注意事項

当センターに駐車場はございません。 駐車場ご利用の方は、コクティー駐車場をご利用ください。

旧甲州街道側にある、「居住者用駐車場」と間違えないよう、ご注意ください。

本件に関するお問い合わせ

サイボウズ株式会社 ソーシャルデザインラボ

E-mail：saigai@cybozu.co.jp

Webフォーム：お問い合わせはこちら(https://c-po.form.kintoneapp.com/public/contact)