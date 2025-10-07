ブライダルリング専門店『アイプリモ』人気のマリッジリング「Alceste（アルチェステ）」に　待望の新作エンゲージリングが登場

プリモグローバルホールディングス株式会社

ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：澤野 直樹)が運営するブライダルリング専門店「I-PRIMO(アイプリモ)」より、2017年に発売されて以降人気のマリッジリング「Alceste（アルチェステ）」と重ね着けできる新作エンゲージリングが、10月10日に登場いたします。どんな時も向き合い、すべてを分かち合う夫婦愛を描いたオペラ戯曲から名前をもらったエンゲージリングは、同名のマリッジリングと重ねて着けた時にきれいに寄り添うウェーブラインが特長。華やかで一体感のあるコーディネートが楽しめます。

おふたりの未来を輝かせるセットリングをお楽しみください。

https://www.iprimo.jp/engagement/rings/alceste.html

Alceste（アルチェステ）婚約指輪

あなたの瞳の中にある、永遠の輝き。

どんな時も向き合い、すべてを分かち合う夫婦愛を描いたオペラ戯曲から名前をもらったエンゲージリングです。アームがそのまま爪となってダイヤモンドを支える洗練されたフォルム。隙間からこぼれるヌーディーな透明感。ひねりのあるウェーブラインに沿って敷き詰められたメレダイヤモンドが、全方向に輝きを放ちながら指をすらりと長く見せます。自分から見ても、相手から見ても、いつもそこに輝きがある。思いやりの気持ちを形にした、すみずみまで美しいリングです。

Material：Pt950 Carat： 0.18ct～

Price(税込) : 286,000円～

URL： https://www.iprimo.jp/engagement/rings/alceste.html

Alceste（アルチェステ）セットリング

やさしく寄り添う、仲睦まじいシルエット。

まるで息ぴったりのご夫婦のように、重ねることで輝きを増すセットリングです。自然に寄り添う絶妙なカーブと、流れるようにシンクロする輝きのライン。メレダイヤモンドの大きさ、アームの太さに至るまで緻密に計算し、重ねた時のバランスを追求しました。どちらも同じ職人が手がけたからこそ実現した、吸い付くようにフィットする一体感のある着け心地。コーディネートしやすいセットならではの醍醐味を思う存分お楽しみいただけます。

URL： https://www.iprimo.jp/set/rings/alceste_and_alceste.html

■PRIMO QUALITY DIAMOND

一生もののリングだからこそ「最上級の輝き」を-

ダイヤモンドの輝きは、光のプリズム効果による「虹色の輝き」、内部反射から生まれる「白く明るい輝き」、そして表面反射による「瞬くような輝き」の３種類に分けられます。それぞれの輝きに強弱をつけることができますが、アイプリモでは3種類の輝きが最も美しい「輝きの黄金バランス」を叶えたダイヤモンドだけを採用。約0.0001％の確率で生み出され、特別な輝きを堪能できます。

https://www.iprimo.jp/aboutiprimo/primo_quality_diamond.html

■ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断(R)」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。

https://www.iprimo.jp/

店舗一覧：https://www.iprimo.jp/shop/

婚約指輪一覧：https://www.iprimo.jp/engagement/rings/

結婚指輪一覧：https://www.iprimo.jp/marriage/rings/

アニバーサリージュエリー一覧：https://www.iprimo.jp/anniversary/

■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外47店舗（2025年8月末時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/company/outline/