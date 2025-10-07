メットライフ生命と兵庫県三木市、地方創生に関する連携協定を締結

メットライフ生命保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社（代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン）は2025年10月6日、兵庫県三木市と地方創生の推進を目的とした連携協定を締結しました。当社が兵庫県下の自治体と連携協定を結ぶのは、先月の宝塚市に続き、5例目となります。

仲田一彦 三木市長（右）と当社リージョナルマネージャー 野瀬

本協定は、両者が持つ知見やネットワークをフルに活用し、市民が希望に満ちたライフプランを描く機会の創出を目指すものです。主に以下の3項目について相互に連携して取り組みます。

- 市民に向けたライフデザインおよび金融リテラシーに関するセミナー、ワークショップ等の開催- 子ども向けの金融教育、ワークショップ等の開催- ライフデザインの機会創出、地域の活性化に関する情報提供および情報交換

同日、三木市役所で行われた締結式において、当社AG西日本第2リージョナルオフィス リージョナルマネージャーの野瀬康典は「ライフデザインの支援や金融リテラシー向上に当社の経験を役立てる機会をいただき、大変光栄に思います。地域の明るい未来づくりに少しでも貢献できるよう、誠実に取り組んでまいります」と述べました。

なお、本協定に基づく活動の第一弾として、今月にも三木市内の高校において、当社社員による金融教育の出前授業を予定しています。

以上

