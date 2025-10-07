子どもたちが創る平和の未来──「第3回 五色人まつり＆KIDS SCHOOL in 蛇窪神社」開催!!

一般社団法人 SAKE OF PEACE

一般社団法人 SAKE OF PEACE（セイク オブ ピース／本社：中央区銀座，代表理事：KAZ ） は、2025年10月18日（土）・19日（日）の2日間、東京都品川区の蛇窪神社（白蛇さまの神社）にて、「第3回 五色人まつり＆KIDS SCHOOL」を開催いたします。本イベントは、“祈りと平和をつなぐ祭典”をテーマに、子どもたちが文化や言葉の違いを越えて学び合い、地域・家族・世界を結ぶ教育と多様性の祭典です。今年は巳年にちなみ、「再生と繁栄の象徴」である白蛇を祀る蛇窪神社を舞台に、学び・芸術・祈りが融合した国際チャリティイベントとして開催されます。

後援： 観光庁／文部科学省／品川区 スポンサー： BIG BANG 隕石直売所／neten株式会社

【五色人とは】 「五色人（ごしきじん）」とは、白・黒・赤・青・黄の五色で表される人々を象徴する言葉。古代日本の伝承において、“異なる民族が和合し共に生きる”という平和思想を表しています。日本は古来より、多様な文化を受け入れ、「和」の心で共存してきました。本祭はその精神を受け継ぎ、「多様性の中にこそ調和がある」というメッセージを子どもたちへ、そして世界へ発信します。

【教育の大切さ × 多様性】 一般社団法人 SAKE OF PEACE は、五色人まつりの売上をすべて子どもたちの教育支援に寄付しています。また、毎月オンラインにて子ども向けの「KIDS SCHOOL」を開催し、学校では学べない、心と命の本質を学ぶ環境を提供しています。「KIDS SCHOOL」では、子どもたちが“感じて・考えて・行動する”体験型の学びを通て、命の尊さや多様性を学ぶプログラムを展開しています。 ※詳細は公式LINE https://lin.ee/zRGfK9u

スペシャルゲスト・シークエンスはやともスペシャルゲスト・シークエンスはやとも ※お申込みは公式LINEから https://lin.ee/zRGfK9u

🕒 10月18日（土）17:00～シークエンスはやともと廻る蛇窪神社 正式参拝ツアー（40名限定）

テレビでも人気のシークエンスはやとも氏とともに蛇窪神社を廻り、正式参拝＋蛇窪神社の神職が社内をご案内する45分間。家族で神社の歴史や祈りの意味を学びながら、心を整える特別な時間。

🕒 10月18日（土）18:00～

スペシャルトーク：シークエンスはやとも

目に見えない世界」を語るスピリチュアルトーク。祈りと心の関係を探る。

👧 子ども向けプログラム（KIDS SCHOOL／各プログラム40名限定）

※お申込みは公式LINEから https://lin.ee/zRGfK9u

🕒 特別授業：「水の結晶ってなに？」

講師：エモトピースプロジェクト 林 美智子

水は“言葉と想い”を映し出す鏡。美しい結晶を通して感謝や祈りが世界に響くことを学ぶ体験型の業。

🕒 子ども食堂＆おくち・からだ教室（お弁当付き）

ライオン株式会社協力。食と健康をテーマに、体を育てる大切さを学ぶ親子プログラム。

🕒 親子で神楽を踊ろう（創生神楽東京連合）

夜の神社で、神楽のリズムを体で感じる特別ワークショップ。創生神楽東京連合による奉納神楽では、伝統芸能の力で祈りと芸術を融合させた圧巻の舞台を披露。神社の神聖な空間が祈りと光に包まれます。

🕒神速かけっこ塾（元オリンピック選手 伊藤 友広）

元オリンピック選手・伊藤友広氏が指導。子どもたちに“速く走る楽しさ”と挑戦する心を伝える人気企画。

👨‍👩‍👧 親子で楽しめるプログラム※お申込みは公式LINEから https://lin.ee/zRGfK9u

🌍 国際スピーチセッション

カデロ大使（サンマリノ共和国）、在日大使館関係者、外国人インフルエンサーほかによるスピーチ。

テーマ：「世界平和と自信を持とう日本人 ～日本、日本人のここがすごい～」

🕒 オーラアートパフォーマンス（坂東 工）

俳優兼オーラアーティスト・坂東工氏によるオーラアートライブパフォーマンス。伝統と現代アートが融合する、祈りと美の奉納ステージ。

🕒 KawaiiKo Runway Show

人生で一番輝く私の和服ファッションショー（参道）。子どもたちや家族が日本の伝統美と多様な文化を融合させた衣装で登場。

🕒 スーパーハイスクール LIVEステージ

若い感性が届けるエネルギッシュな音楽ライブ。未来の表現者たちのパフォーマンス。

🕒 五色人コスプレイベント（優勝賞金アマギフ10万円分）

大人も子どもも自由に参加できる多文化コスプレイベント！国や世代を超えた“多様性の装い”を楽しみながら、創造力と個性を競い合うステージ。

🕒 「Cosplay9」コスプレ参道ランウェイ

「世界がひとつになる装い」。参道を舞台にした圧巻のステージ。

🎙️ 司会

2025 Miss SAKE 準グランプリ：堀越はな

バイリンガルタレント：児玉アメリア彩

🎧 DJ：短冊ファンク

独自の和とグルーヴを融合した音楽で、境内の空間を彩ります。

会場： 蛇窪神社（東京都品川区二葉4-4-12）日時：2025年10月18日（土）12:00～20:00, 2025年10月19日（日）11:00～17:00🌟出展ブース紹介

🌟🍴 飲食系

・OCHAKE：抹茶ビール、抹茶ラテ

・ｍiso meal japan： 「日本の食卓 郷土のおみそ汁缶詰」 「日本の美味しい抹茶と茶道セット」

・sunflower合同会社：ベトナム料理

・近江屋：焼き鳥

ワークショップ・体験系

・『神楽すず工場』～いのち はなさく かみあそび～:神楽すず販売、制作ワークショップ

・Cosplay9:簡易コスプレ体験・アクリルグッズ, 飲み物等のご提供

・MMM東京16:-オラクルカードリーディング（momo）-フラーレン他アクセサリーの販売とスマホコーティングの提供（萩田麻貴子）-書の実演と販売（石川里花）-クリスタルボウルを使ったミニセッション（恵蓮）-スピリチュアルアートの販売（Lumi）

🛍️ 販売・その他

・～水環境の未来を守る！水由来の洗浄・除菌・消臭水～:グリーンバブルウォーター

・neten株式会社:意識と環境を調えるトランステック商品の販売

・隕石直売所Big Bang: 隕石販売

・かんなび麻心: 精麻、ヘンプ商品、ブレスレット、WS

・ライトワークス: オラクルカード、オラクルカード辺商品

・Chari tea: 狭山茶の販売、ワークショッㇷﾟ

【開催概要】

名称： 第3回 五色人まつり＆KIDS SCHOOL in 蛇窪神社

日時：2025年10月18日（土）12:00～20:00, 2025年10月19日（日）11:00～17:00 会場： 蛇窪神社（東京都品川区二葉4-4-12），入場料： 無料 主催： 一般社団法人 SAKE OF PEACE： メインスポンサー： BIG BANG 隕石直売所／neten株式会社後援： 観光庁／文部科学省／品川区 ：協力： 蛇窪神社／EMIU／クローバーこどもクリニック／TOKYO INTERNATIONAL FRIENDS AND EVENTS／口コミ365

【メッセージ】

「五色人まつり」は、国・文化・世代を越えて“和合する”ことを祝う祭典です。子どもたちの笑顔と学びが、未来の平和の種を世界へ広げていく。祈り・教育・多様性が交わるこの場所から、新しい時代の希望を届けます。

【団体概要】

一般社団法人 SAKE OF PEACE（セイク オブ ピース）

「祈りと学びで世界をつなぐ」を理念に、教育・文化・平和をテーマに活動する非営利団体。日本と海外の子どもたちが互いに学び、尊重し合う社会を目指し、祭り・授業・国際イベントを通じて“世界は一つ”という意識を育んでいます。

📩 info@sakeofpeace.org🌐 https://sakeofpeace.org

LINE公式アカウント https://lin.ee/zRGfK9u

各お申込み https://sakeofpeace.stores.jp/