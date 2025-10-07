日本フレスコボール協会（JFBA）公認の四国フレスコボール協会が10月11日(土)「AutumnBeachFes」にて徳島県初となる「フレスコボール四国大会2025」を開催決定

一般社団法人日本フレスコボール協会は、公認地域協会である四国フレスコボール協会が、2025年10月11日に徳島県で初となる「フレスコボール四国大会2025」を開催すると発表しました。本大会は、スポーツ、文化、グルメが一体となった複合型イベント「AutumnBeachFes」内で行われます。





「AutumnBeachFes」は、フレスコボール大会を中心に、SUPやシーカヤックなどのビーチスポーツ体験、地元の特産品が並ぶマルシェ、伝統芸能である阿波踊りの披露、フィナーレには花火も予定されています。従来の夏のビーチイベントとは異なり、秋の海辺の新たな魅力を発信し、地域経済の活性化や文化の継承を目指すものとされています。





「AutumnBeachFes」および「フレスコボール四国大会2025」の概要

近年、四国地方ではフレスコボールの競技レベルが向上しており、日本代表に選出される選手や、若年層の大会で入賞するペアも誕生しています。また、中学校・高校で同好会が発足するなど、若い世代への広がりも見せているということです。四国フレスコボール協会の藤田然吏会長は、本大会が7回目を迎える歴史ある大会であり、四国内ランキングを決定する重要な位置づけにあると説明しました。また、うずしおフレスコボールクラブの多田将人代表は、初の徳島開催への喜びと、大会が多くの人々をつなぐ場になることへの期待を述べています。

・イベント名: AutumnBeachFes

・主な内容:

・フレスコボール四国大会2025（初心者向けのビギナーカップも同時開催予定）

・ビーチスポーツ体験エリア（カヤック、SUPなど）

・ビーチマルシェ（地元特産品や海の幸を販売）

・阿波踊り＆ダンスパフォーマンス

・秋花火フィナーレ





