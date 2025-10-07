両備グループが、岡山県主催の公共交通利用促進キャンペーン「ハローキティと出かけよう！乗って集めてスタンプラリー」に参画〈10/1～12/31〉

両備ホールディングス株式会社

岡山県は2025年10月1日（水）～12月31日（水）の期間、公共交通利用促進キャンペーン「ハローキティと出かけよう！乗って集めてスタンプラリー」を実施しています。

電車・バス・フェリーなどの公共交通機関に乗車し、駅や車内等に設置された二次元バーコードを読み込むとスタンプを集めることができ、集めたスタンプ数に応じてオリジナルグッズが当たる賞品の抽選に参加できます。

本キャンペーンに両備グループからは、両備バスカンパニー(両備ホールディングス株式会社の社内カンパニー)・岡山電気軌道株式会社・株式会社井笠バスカンパニー・国際両備フェリー株式会社の4社が参画していますので、お知らせいたします。

ぜひこの機会に、観光や日々の移動に公共交通をご利用ください。

■「ハローキティと出かけよう！乗って集めてスタンプラリー」キャンペーン概要

【実施期間】2025年10月1日（水）～ 12月31日（水）

【参加費】無料 ※乗車（船）運賃等は除く

【主催】岡山県 県民生活部 交通政策課

【賞品】対象の電車・バス・フェリーに乗ってスタンプを集めることで、ハローキティのコラボグッズが当たる抽選に応募できます。

Ａ賞（抽選10名様）：帆布トートバッグ

Ｂ賞（抽選15名様）：デニムポーチ

Ｃ賞（抽選30名様）：パスケース

【参加ノベルティ】限定トレーディングカード 全10種

【特設サイト】https://8092-okayama.jp/public-transportation/2025/

※キャンペーンへの参加方法やスタンプの設置場所など、詳細は特設サイトをご覧ください。

本キャンペーンに関するお客様からのお問い合わせ先

JR西日本コミュニケーションズ

TEL：086-223-6964（土日祝日・年末年始を除く／10:00～17:00）

【両備グループのキャンペーン参画事業所】

両備バスカンパニー（両備HD） https://www.ryobi-holdings.jp/bus/

岡山電気軌道株式会社 https://okayama-kido.co.jp/

株式会社井笠バスカンパニー https://www.ikasabusco.jp/

国際両備フェリー株式会社 https://ryobi-shodoshima.jp/

■【同時実施中】両備バス・岡電バスではLED装飾を施したアートバスが運行

両備バス・岡電バスでは、9月25日（木）～11月24日（月）の期間、「岡山芸術交流2025」に

協力し、一部車両を展示作品として提供しています。

LED装飾を施した約60台のバスが、アート作品の一つとして岡山市中心部を走行しています。

ジェームズ・チンランド《レインボーバスライン》2025年Courtesy of the artist(C)2025 岡山芸術交流実行委員会撮影：市川靖史

【作者・作品タイトル】ジェームズ・チンランド 《レインボーバスライン》 2025年

スタンプラリーキャンペーンと合わせて、期間限定の車両もお楽しみください。