「ドラゴンボールZ」「鬼滅の刃」「ONE PIECE」から人気キャラクターがランクイン！『2025年9月あみあみフィギュア月間ランキング』

大網株式会社（東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ『あみあみ』の2025年9月フィギュア予約ランキングを発表いたしました。



※2025年9月1日から9月30日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ（予約数・金額など）を元にランキングを構成しています。


※ご紹介する製品はすでに予約終了のものが含まれる場合もございます。予めご了承くださいませ。


第1位：


デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆悟飯＆二足歩行ロボット 完成品フィギュア




●メーカー:メガハウス


●原作名：ドラゴンボールZ


●発売月：2026年2月下旬予定(再販)


●参考価格：27,280円(税込)


●コピーライト：


(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション



★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-156855&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


第2位：


テレビアニメ「鬼滅の刃」 冨岡義勇 1/8スケール 完成品フィギュア




●メーカー：アルター


●原作名：鬼滅の刃


●発売月：2026年8月予定(再販)


●参考価格：22,880円(税込)


●コピーライト：


(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable



★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-142940&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


第3位：


RPG-07 天使 アンジェラ 1/12スケール 完成品アクションフィギュア




●メーカー：蝸之殼Snail Shell


●発売月：2026年6月予定


●参考価格：8,360円(税込)


●コピーライト：


(C) SNAIL SHELL



★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192069&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


第4位：


鳴潮 Metheus Series 長離 振り返れば傘の向こうにVer. 1/7スケール フィギュア




●メーカー：KURO GAMES


●原作名：鳴潮


●発売月：2026年9月予定


●参考価格：20,460円(税込)


●コピーライト：


(C)KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.



★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191857&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


第5位：


ねんどろいど ホロライブプロダクション 白上フブキ 洋服衣装Ver.




●メーカー：グッドスマイルカンパニー


●原作名：ホロライブ


●発売月：2026年2月予定


●参考価格：7,500円(税込)


●コピーライト：


(C) COVER



★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191729&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


【20位まで一覧】


■1位


デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆悟飯＆二足歩行ロボット 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-156855&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■2位


テレビアニメ「鬼滅の刃」 冨岡義勇 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-142940&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■3位


RPG-07 天使 アンジェラ 1/12スケール 完成品アクションフィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192069&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■4位


鳴潮 Metheus Series 長離 振り返れば傘の向こうにVer. 1/7スケール(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191857&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimeshttps://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191857&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes) フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191857&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimeshttps://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191857&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■5位


ねんどろいど ホロライブプロダクション 白上フブキ 洋服衣装Ver.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191729&utm_source)


■6位


B-style ONE PIECE ナミ水着Ver. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191168&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■7位


勝利の女神：NIKKE ノワール＆ブラン Bunny X 777 Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191269&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■8位


ERA-003 Daisy Taurus(デイジー・トーラス) ウェイトレスVer. 1/12スケール可動フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191668&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■9位


『紫音 -Passion Pink-』 illustration by みちきんぐ 1/6スケール 完成品フィギュア


・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191544&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191543&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■10位


rurudo先生オリジナルキャラクター ラビ 1/7スケール 完成品フィギュア


・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191518&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191122&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■11位


figma ホロライブプロダクション 白上フブキ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191946&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■12位


東方Project 十六夜咲夜 1/8スケール 完成品フィギュア


・あみあみ限定特典付　amiamiパック(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192031&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192012&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■13位


勝利の女神：NIKKE リトルマーメイド Abyss Flower 1/7スケール 完成品フィギュア


・あみあみ限定特典付き　豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192123&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192122&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・あみあみ限定特典付き　通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192125&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192124&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■14位


figma 劇場版『グリッドマン ユニバース』 宝多六花 グリッドマンユニバースver.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191341&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■15位


PalVerse Pale. ホロライブプロダクション 星街すいせい 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192005&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■16位


figma TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」 喜多川海夢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191109&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■17位


PalVerse Pale. ホロライブプロダクション さくらみこ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192004&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■18位


ウマ娘 プリティーダービー マチカネタンホイザ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191830&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■19位


勝利の女神：NIKKE ブラン 1/10スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192111&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■20位


ソフビ製塗装済完成品 KRS×TAKEYA ミクラス(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191300&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



(C) Oh-ami Inc.



