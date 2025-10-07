販売個数20万個超！大好評の“湖池屋”コラボ ポテトチップス第2弾！「3種ののりにこだわった北海道産新じゃがのり塩チップス」

ウエルシア薬局株式会社

ウエルシア薬局株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 純一、以下ウエルシア薬局）は、プライベートブランド（以下PB）「からだWelcia」から、「3種ののりにこだわった北海道産新じゃがのり塩チップス」を2025年10月7日（火）より全国のウエルシア薬局にて発売します。

■開発背景

昨年ご好評いただいた第1弾「塩をサッと振っただけの北海道産新じゃがチップス」に続き、このたび新フレーバー〈３種ののり塩味〉を発売いたします。

日本のポテトチップスのパイオニアである湖池屋の人気No.1フレーバー「のり塩」をベースに、青のり・あおさ・焼のりの3種類を絶妙にブレンド。のりの風味を最大限に引き出した、ウエルシア限定のオリジナルテイストに仕上げました。さらに、じゃがいもには北海道産の新じゃがを使用し、素材本来のおいしさと香ばしいのり塩の風味が調和した特別な一品です。

また、第1弾として販売個数20万個を突破した「塩をサッと振っただけの北海道産新じゃがチップス」も、期間限定で復活発売いたします。ぜひ2種類の味を食べ比べてお楽しみください。

■商品特徴

１.北海道産新じゃが（JAふらの）の新じゃが使用

北海道の豊かな大地で育まれた「JAふらの」の新じゃがいもを100%使用。

２.のりの風味を最大限に引き出した“ウエルシア限定”の「のり塩」味。

湖池屋が誇る人気No.1フレーバー「のり塩」をベースに、青のり・あおさ・焼のりの3種ののりをバランスよくブレンド。

香り豊かなのりの風味を引き立てた、“ウエルシア限定”のオリジナルテイストに仕上げました。

３.環境配慮の取り組み

容器包装には、環境に配慮したバイオマスインキ（10％）を使用しています。

■商品概要

商品名 ：3種ののりにこだわった北海道産新じゃがのり塩チップス

容量／規格 ：60g

原材料名 ：馬鈴薯（日本：遺伝子組換えでない）、植物油、食塩、焼のり、あおさ、唐辛子、青のり／調味料（アミノ酸等）

栄養成分表示： （１袋当たり）エネルギー339kcal、たんぱく質3.3g、脂質21.6g、炭水化物32.8g、食塩相当量0.8g

価格（税込）：138円

発売日 ：10月7日（火）

URL ：https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/karadatokurashi/products/4901335121759/

※数量限定です。

からだWelcia 湖池屋コラボチップスシリーズ

塩をサッと振っただけの北海道産新じゃがチップス（期間限定再販）

「JAふらの」の新じゃがいもを100％使用したポテトチップス。

じゃがいもの風味を引き立てるシンプルな塩味で仕上げ、素材本来の美味しさをダイレクトに味わえる一品です。

ご好評につき、期間限定でリバイバル販売いたします。

※数量限定です。

■ウエルシアのプライベートブランド「からだWelcia・くらしWelcia」

ウエルシアホールディングスグループでは、『いいものがある。いいひとがいる。いい店だと思う。』というビジョンのもと、ウエルシアのPB「からだWelcia・くらしWelcia」を新たに展開しています。口に入れるものや肌にふれるものなど、いのちに寄りそうものは「からだWelcia」、生活に便利、快適、安心をお届けするのが「くらしWelcia」です。私たちは安価をバリューとするのではなく、 「お客様に新しい価値や驚きを与えられる」ことを目指して、お客様の「当たり前」を超えて「高付加価値」で「他にはない」商品づくりを目指しています。

「からだWelcia・くらしWelcia」は、ヘルスケア・ビューティケア・食品・日用品の4カテゴリ、450以上（2025年9月時点）の商品を展開しています。それぞれの商品を一目見て、「これが何か」が分かるよう商品名にもこだわり、「誰も傷つけたくないスポンジ」「ぬり心地が心地いいオーガニックリップ」など、一番の特徴を表し、お客様に伝えたいことを明確化しています。

ウエルシアはこれからも、商品開発の基準にSDGsを用いるなど環境・社会課題への貢献を重視しながら、公式サイト内「からだの声とくらしの声」などを通じてお客様の声を生かした商品開発に注力し、ブランド強化を目指していきます。

■ウエルシア薬局株式会社とは

ウエルシア薬局は、企業理念「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」のもと、主に調剤併設型ドラッグストアチェーンの運営を行っています。「調剤併設」「カウンセリング営業」「深夜営業」「介護」の4つの柱をビジネスモデルとしたドラッグストアを39都道府県に約2,200店舗展開しています。

【会社概要】

社名 ：ウエルシア薬局株式会社

本社所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15

代表者 ：代表取締役社長 田中 純一

資本金 ：1億円

店舗数 ：約2,200 店（2025年6月1日現在）

業務内容 ：調剤併設型ドラッグストアチェーン展開

公式サイト：https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/