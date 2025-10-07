【ビッグボーイ】芳醇な香りでピリ辛な特製ペッパーソースがクセになる！秋のランチメニューに「国産豚ロースのグリル」が登場！
株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社ビッグボーイジャパン（代表取締役社長：平山 賢太郎 本社：東京都港区）が展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」では、10月9日（木）より、「国産豚ロースのグリル」をランチメニューで販売します。
ビッグボーイでは、平日17時までの時間限定でお得なランチメニューを販売しています。
今回登場する「国産豚ロースのグリル」は、国産豚ロースを300℃の高温直火で焼き上げた後、オーブンでじっくり火を通すことで、ジューシーで柔らかな食感に仕上げた商品です。無料で大盛りに変更可能な国産米100%のライスやクリーミーなマッシュポテト、サラダと共にワンプレートでご提供します。国産豚ロースには、濃厚なデミグラスソースに粗挽きのブラックペッパーを加え、赤ワインの芳醇な香りとバターのまろやかなコクをプラスしたビッグボーイ特製のペッパーソースを合わせました。香ばしさと程よい辛みが肉の旨みを引き立てる、奥行きのある味わいをご堪能ください。
スープバー付きの商品のため、大人気のコーンスープを含む2種類のスープもお楽しみいただけます。
ぜひこの機会にお近くの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で、期間限定の秋のランチメニューをお楽しみください。
※162店舗で販売予定です。（10月7日時点）
※店舗によりランチメニューの開始時間は異なります。
■ランチメニューに国産豚ロースを使用した新商品が登場！
国産豚ロースのグリル
（スープバー付、ライス大盛り無料）
990円（税込1,089円）
■ランチ限定！通常価格より最大200円（税込220円）お得！
手ごねハンバーグ
150g：690円（税込759円）
300g：1,190円（税込1,309円）
※画像は150gです。
おろし手ごねハンバーグ 150g
790円（税込869円）
4種チーズソースの手ごねハンバーグ 150g
890円（税込979円）
手ごねハンバーグ＆エビフライ
1,090円（税込1,199円）