【ビッグボーイ】芳醇な香りでピリ辛な特製ペッパーソースがクセになる！秋のランチメニューに「国産豚ロースのグリル」が登場！

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社ビッグボーイジャパン（代表取締役社長：平山 賢太郎 本社：東京都港区）が展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」では、10月9日（木）より、「国産豚ロースのグリル」をランチメニューで販売します。

ビッグボーイでは、平日17時までの時間限定でお得なランチメニューを販売しています。

今回登場する「国産豚ロースのグリル」は、国産豚ロースを300℃の高温直火で焼き上げた後、オーブンでじっくり火を通すことで、ジューシーで柔らかな食感に仕上げた商品です。無料で大盛りに変更可能な国産米100%のライスやクリーミーなマッシュポテト、サラダと共にワンプレートでご提供します。国産豚ロースには、濃厚なデミグラスソースに粗挽きのブラックペッパーを加え、赤ワインの芳醇な香りとバターのまろやかなコクをプラスしたビッグボーイ特製のペッパーソースを合わせました。香ばしさと程よい辛みが肉の旨みを引き立てる、奥行きのある味わいをご堪能ください。

スープバー付きの商品のため、大人気のコーンスープを含む2種類のスープもお楽しみいただけます。

ぜひこの機会にお近くの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で、期間限定の秋のランチメニューをお楽しみください。

※162店舗で販売予定です。（10月7日時点）

※店舗によりランチメニューの開始時間は異なります。

■ランチメニューに国産豚ロースを使用した新商品が登場！

国産豚ロースのグリル

（スープバー付、ライス大盛り無料）

990円（税込1,089円）

■ランチ限定！通常価格より最大200円（税込220円）お得！

手ごねハンバーグ

150g：690円（税込759円）

300g：1,190円（税込1,309円）

※画像は150gです。

おろし手ごねハンバーグ 150g

790円（税込869円）

4種チーズソースの手ごねハンバーグ 150g

890円（税込979円）

手ごねハンバーグ＆エビフライ

1,090円（税込1,199円）