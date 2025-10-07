ブレイブリッジ、福岡市トライアル優良商品『BraveJIG』を「モノづくりフェア2025」に出展！
株式会社Braveridge
BraveJIG 製品情報 :
https://jig.braveridge.com/
1. 現場ですぐに使えるIoT「BraveJIG」
2. 2025年度「福岡市トライアル優良商品」認定製品
福岡市トライアル優良商品 認定マーク
[表: https://prtimes.jp/data/corp/34341/table/23_1_4611b875d9a2a3f6d3b7b6b12c85faf4.jpg?v=202510071227 ]
株式会社Braveridge（ブレイブリッジ、本社：福岡県福岡市西区、代表取締役社長 小橋泰成、以下Braveridge）は、2025年10月15日（水）～17日（金）にマリンメッセ福岡で開催される「モノづくりフェア2025」（主催：日刊工業新聞社 西部支社）に出展いたします。
本展示会では、九州まとまるパビリオン「福岡市トライアル優良商品」ブース内で「福岡市トライアル優良商品」に認定された産業用IoTモジュール「BraveJIG（ブレイブジグ）」を展示いたします。
BraveJIG 製品情報 :
https://jig.braveridge.com/
■出展の見どころ
1. 現場ですぐに使えるIoT「BraveJIG」
「BraveJIG」は、既存の生産設備や機器に簡単に後付けできるIoTモジュールです。LAN内で完結した運用ができるため、セキュリティ要件の厳しい製造現場でも安心して導入できます。
BraveJIG 製品情報：https://jig.braveridge.com/
2. 2025年度「福岡市トライアル優良商品」認定製品
「BraveJIG」は、地域産業の発展に寄与する製品として、2025年度「福岡市トライアル優良商品」に認定されました。本展示は、その認定を受けて出展するものです。
福岡市トライアル優良商品認定事業：
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/keieishien/business/trial.html
福岡市トライアル優良商品 認定マーク
■開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/34341/table/23_1_4611b875d9a2a3f6d3b7b6b12c85faf4.jpg?v=202510071227 ]