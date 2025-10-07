スフィア・クラス第2隻目の新造船スター・プリンセス、バルセロナから処女航海へ出航

株式会社カーニバル・ジャパンスター・プリンセス：ピアッツア、オマリーズ・アイリッシュ・パブ、オリジナル・プロダクション・ショー「メリディアン」

現地時間2025年10月4日（土）、スフィア・クラス2隻目となる新造船「スター・プリンセス」はバルセロナから西地中海を巡る12日間の処女航海へと出航しました。革新性、優雅さ、そしてお客様同士や各寄港地とのつながりを大切にするプリンセス・クルーズの伝統を受け継ぐスター・プリンセスは、世界各地でクルーズを運航しているプリンセス・クルーズ(https://www.princesscruises.jp/)において17隻目の客船となります。

プリンセス・クルーズ社長のガス・アントーチャは次のように述べています。

「新造船スター・プリンセスは、プリンセス・クルーズの客船の中で、最大かつ最も壮麗な客船です。節目となる処女航海に、お客様をお迎えできることを大変誇りに思います。スター・プリンセスの船長やシニア・オフィサーをはじめとする乗務員のさらなる活躍をお祈りします。そして、航海の安全とともに、心に残る特別なひとときをお客様にご提供し、スター・プリンセスの名の通り空でも海でも輝き続けることを願っています」。

総トン数177,800トン、乗客定員4,300名のスター・プリンセスは、30か所の個性豊かなダイニングやバー、充実したエンターテインメントやアクティビティをご用意しています。スター・プリンセスの処女航海シーズンや命名式、魅力あふれるエンターテインメントなどの各種サービスは以下のとおりです。

処女航海シーズン＆命名式

- デビュークルーズ「西地中海クルーズ12日間（2025年10月4日（土）～10月15日（水）」は、バルセロナを出発し、マルセイユ、チビタベッキア（ローマ）、ナポリ、シチリア、カルタヘナ（スペイン）、ジブラルタルを巡り、再びバルセロナへと戻ります。- 地中海8日間のクルーズを運航後、大西洋を横断し、フォート・ローダーデール発着のカリブ海シーズンと2025年11月6日（木）開催予定の命名式を控えています。- 2025年冬から2026年春までのカリブ海シーズン終了後、パナマ運河を通過してシアトルへと向かいます。スター・プリンセスはアラスカクルーズを運航する最新の客船として、2026年夏にインサイド・パッセージ8日間に就航し、アラスカでのデビューシーズンを迎えます。

スター・プリンセスの船長ジェナロ・アルマは次のように述べています。

「モンファルコーネ造船所での新造船チームの責任者に就任以来、献身的で素晴らしい乗務員とともに、処女航海で最初のお客様をお迎えできたことを大変光栄に思います。新造船スター・プリンセスで、長年にわたり多くの人に愛されているプリンセス・クルーズならではのサービスをご体験いただけることを乗務員一同心待ちにしております」。

新たなエンターテイメント・プログラム

- スペルバウンド・バイ・マジック・キャッスル ‐ お客様より高い評価を得たサン・プリンセスでのデビューに続き、スター・プリンセスに登場する「スペルバウンド・バイ・マジック・キャッスル」は、新たに「マジックの黄金時代」をテーマに掲げており、特に象徴的な存在のリチャード・ヴァレンタイン・ピッチフォード氏（通称カーディーニ）に敬意を表しています。新造船スター・プリンセスのために刷新された没入型の空間では、幻想的なイリュージョンや巧みなマジック、心に残る物語の世界へとお客様を誘います。- メリディアン＆イルミネート ‐ スター・プリンセスの処女航海シーズンでは、革新的な技術を駆使したプリンセス・アリーナを舞台に、新作プロダクション・ショーが上演されます。メリディアン：情感豊かなオリジナル曲とアレンジされたヒット曲の数々が登場し、憧れと解放を壮大なスケールでお届けする作品です。華やかな時代を航海する壮大な船「セレスティアル」を舞台に繰り広げられる本作品は、ベルベットの仮面に隠された愛と運命がすべてを解き明かしていきます。イルミネート：ベルベットのノスタルジックなサーカステントの下で、幻想を解き放ち、想像を超える驚きと感動の世界を繰り広げます。- その他の多彩なエンターテイメント・プログラム ‐ スター・プリンセスではシアターの枠を超え、星空の下で開催される夜の公演や活気あふれるピアッツァでのイベント、新たな演出を加えたキャプテン主催のウェルカム・パーティーまで、様々な体験をご提供します。生演奏に合わせてダンスを楽しみ、テーマに沿ったイベントで交流を深め、時間とともに活気に包まれる夜の雰囲気をご堪能いただけます。- ザ・ドーム ‐ 新プログラム「キャンドルライト・コンサート・シリーズ」は、トップデッキに位置するガラス張りのドームが、音楽と光が織り成す特別な空間へと変貌し、これまでにない新たな体験をご提供します。映画のようなストーリーと心を揺さぶる音楽が融合する魅惑のライブパフォーマンスにより、視覚・聴覚・空間が一体となる、海の上ならではの特別なひとときをお楽しみいただけます。

スター・プリンセスの特徴的な施設・サービス

- 上質な客室：1,500室以上のバルコニー付き客室を備えたスター・プリンセスでは、客室からのプライベートなパノラマビューをお楽しみいただけます。また、サンクチュアリー・コレクションでは、専用レストランや大人専用のプールデッキ「サンクチュアリ・クラブ」をご利用いただけるほか、特別なひとときをお楽しみいただくための専用アメニティをご提供します。- 壮大なピアッツァ：プリンセス・クルーズを象徴する施設で、ドラマチックな曲線と大海原の眺望を堪能できる大きな窓が特徴的な「ピアッツァ」では、昼夜を問わず、お客様どうしの交流やダイニング体験、多彩なエンターテインメントなどをお楽しみいただけます。- 極上のダイニング体験：30か所の個性豊かなダイニングやバーがあり、著名なシェフやセレブリティとのコラボレーションによる比類なきダイニング・オプションの数々や質にこだわった食材を使用するなど、新たなダイニング体験をご提供します。伝統的なアイルランド料理やライブ音楽、各種ビールやウイスキーをご提供する「オマリーズ・アイリッシュ・パブ」は32席、特別レストラン「ラブ・バイ・ブリット」では20席を増設しました。- ラブ・ライン・プレミアム・リカーズ＆ノンアルコール*・コレクション ‐ 世界的に著名なセレブリティの手掛ける、こだわりの詰まったワインとスピリッツを厳選して取り揃えており、アルコール飲料とノンアルコール飲料をお楽しみいただけます。カミラ＆マシュー・マコノヒー夫妻のパンタローネス・オーガニック・テキーラ、リーヴ・シュレイバー氏のスロンチャ・アイリッシュ・ウイスキー、カイリー・ミノーグ氏のノンアルコール・スパークリング・ロゼ、ジェイソン・モモア氏とブレイン・ハルボーソン氏のメイリ・ウォッカ、ロメロ・ブリット氏のラブ・プロセッコなど充実のラインアップを取り揃えています。- ウェルネス＆レクリエーション ‐ 二層構造の「ロータス・スパ」では極上のひとときをご堪能いただけるほか、フィットネス・センターでは、さまざまなエクササイズクラスの開催やプール、スパなどでアクティブにもお過ごしいただけます。スカイデッキでは、ピックルボールやバスケットボール用の新しいスポーツコート、ジョギングコース、スプラッシュパッド、リラクゼーション・エリアなどがあり、海を見渡す絶景を楽しみながら体を動かすことができます。

スター・プリンセスの詳細はプリンセス・クルーズウェブサイト(http://www.princess.com/ships-and-experience/ships/st-star-princess)（英語）をご覧ください。また、スター・プリンセスの動画および画像はこちら(https://www.princess.com/en-int/news/star-princess-newsroom)をご覧ください。

*「ノンアルコール」と表示されている飲料の中には、自然発酵や香料成分により、最大0.5％のアルコールが含まれる場合があります。FDAおよびTTBの規定では、「ノンアルコール」は「アルコールフリー」を保証するものではありません。日本では飲料は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。

プリンセス・クルーズについて

米国ドラマにちなみ、「ラブ・ボート」の名で知られるプリンセス・クルーズは、世界で最も象徴的なクルーズ・ブランドとして、大型船ならではのサービスと共に、小型船ならではのお客様のご要望に合わせたきめ細かいサービスの提供により、年間数百万人ものお客様を最も人気のデスティネーションへお連れし、夢のバケーションをお届けしている。充実した客室、ワールドクラスのダイニング、壮大なパフォーマンス、受賞歴のあるカジノやエンターテイメント、ラグジュアリーなスパ、想像を掻き立てる体験、数々のアクティビティとメダリオン・クラスの融合により、カリブ海、アラスカ、パナマ運河、メキシカンリビエラ、ヨーロッパ、南米、オーストラリア/ニュージーランド、南太平洋、ハワイ、アジア、カナダ/ニューイングランド、南極、ワールドクルーズなどの世界中の素晴らしい環境での大切な方との忘れられないひとときを創造している。米国大手のトラベル誌コンデナスト・トラベラーで「メガ客船部門第1位に選出された、次世の客船「サン・プリンセス」は、「スフィア・クラス」の画期的なプラットフォームを導入しており、2025年秋には姉妹船の「スター・プリンセス」が就航予定。プリンセス・クルーズは、カーニバル・コーポレーション& plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK)傘下の会社。