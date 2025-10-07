「RICOH オンプレLLMスターターキット」のオプションサービス「Dify支援サービス」を提供開始

リコージャパン株式会社

リコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）は、オンプレミスでセキュアに生成AIを活用するのに必要な環境構築、導入、運用支援までをパッケージでご提供する「RICOH オンプレLLMスターターキット」のオプションとして、Dify（ディフィ）活用の伴走支援を行う「Dify支援サービス」を本日より提供開始します。

「RICOH オンプレLLMスターターキット」は、これまで管理者向けの運用サポートメニューを用意していましたが、今回新たにDifyを使ってアプリケーション作成を行う現場担当者向けの伴走支援サービスとして「Dify支援サービス」を開始しました。「Dify支援サービス」はチケット制で、メールサポートや専任チームによるミーティングでの技術・運用相談サポートを選択いただけます。

リコーが提供する業種・業務に特化したDifyアプリケーション（金融機関向けの融資稟議書ドラフトアプリケーション*1や医療機関向けの退院サマリードラフト作成アプリケーション*2）の活用のみならず、お客様自身で自社の業務に合わせたDify アプリケーションの作成ができるよう伴走支援します。

*1 リコー、金融業務特化型LLM（大規模言語モデル）を開発、10月末から個別提供開始（2025年10月2日発表）

https://jp.ricoh.com/release/2025/1002_1

*2 リコー、那須赤十字病院にリコー製LLMをオンプレミス環境で提供（2025年4月30日発表）

https://jp.ricoh.com/release/2025/0430_1

価格[表: https://prtimes.jp/data/corp/6187/table/159_1_f39313f042b6be33769441c3a1999439.jpg?v=202510071227 ]

「Dify支援サービス」サービス概要

また本日より、「RICOH オンプレLLMスターターキット」のトライアル版として、構築済のPCサーバー本体の最大2か月間の貸出しを開始します。リコー製700億パラメータのLLMもしくはMeta社のLlama3.3、Difyが搭載されており、LLMの生成性能やDifyの機能の評価検証をいただけます。Difyでアプリケーション作成するにあたってのメールサポート対応や、リコーが金融・医療業種向けに作成したDifyテンプレートアプリケーションの活用も可能です。

「RICOH オンプレLLMスターターキット」トライアル概要

リコージャパンは、お客様に寄り添い、業務に合わせて利用できるソリューションを提供し、お客様が取り組むオフィス／現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援します。

■関連リンク

商品サイト：RICOH オンプレLLMスターターキット

https://promo.digital.ricoh.com/ai/service/ricoh-on-premises-llm-starter-kit/

