10月8日（水）から「カインズわんわん祭り 2025」開催

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、「カインズ わんわん祭り2025」を10月8日（水）から11月12日（水）まで全国のカインズならびに公式オンラインショップで開催します。わんちゃんと飼い主はもちろん、わんちゃんを愛するすべての人が最高にハッピーでワクワクする1ヶ月をお届けします。

カインズ わんわん祭り2025

URL：https://www.cainz.com/contents/pet/dog_day.html(https://www.cainz.com/contents/pet/dog_day.html)

一緒に笑ったり泣いたり、いつもそばで寄り添ってくれるわんちゃんたち。母の日や父の日があるように、大切な家族であるわんちゃんにも、おなじように日頃の感謝を伝えたい。そんな想いから生まれた「カインズ わんわん祭り」を今年も開催します。

11月1日の「犬の日」を含む約1ヶ月間、カインズでは、日本中のわんちゃんへありがとうの気持ちを込めて、プレゼントにピッタリなご褒美グッズや、家族みんなで一緒に楽しめるさまざまなイベントなどをご用意。

今も、これからも、何気ない日常をハッピーにしてくれるわんちゃんたちに想いを込めて、この機会にありがとうを伝えてみませんか。

わんちゃんへありがとうの気持ちを込めてプレゼントを贈ろう！

毎年大人気のカインズペットシーツ限定デザインケースや、わんちゃんとのお散歩にも役立つオリジナルバッグ付きの「わんぶくろ お買い得セット」のほか、普段よりちょっといいごほうびをテーマにした“ついついあげちゃう”限定おやつセットなどを数量限定でご用意しました。さらに、愛犬と一緒に使えるブランケットや、定番のカインズオリジナル商品がわんわん祭り限定デザインで登場。わんちゃん好きにはたまらない、わんこに“沼れる”デザインが勢ぞろいです。今しか買えないグッズを手に入れて、わんちゃんたちと一緒にハッピーな毎日を過ごしましょう！

わんちゃんと飼い主が楽しく過ごせるおすすめグッズ（一例）

・【数量限定】薄型ペットシーツわんわん祭りデザインケース各種 2,780円・【数量限定】わんぷく（福）ろ お買い得セット 2,000円・【数量限定】愛犬と一緒に使える大判サイズブランケット 598円

定番商品がわんちゃんデザインに！毎日をもっと楽しく過ごせるカインズオリジナルグッズ（一例）

【もれなく1,000Pプレゼント】 カインズ わんわん祭り ポイントキャンペーン

・【数量限定】わんこSPAセット 3,000円・【数量限定】2025年わん祭り ついついあげちゃうセット1,000円・【数量限定】プラッツおもちゃセット1,000円・【数量限定】ドッグデザイン ティッシュボックス 298円・【数量限定】犬デザイン消臭剤 各種（左から、トイプードル、オールド、柴犬） 248円・【数量限定】蓋を開けずに切れる抗菌まな板シート 5Ｍ各種 498円

期間限定のお得なポイントキャンペーンを11月12日（水）まで実施中。カインズアプリ会員様限定で、エントリーの上、わんちゃん用フード・用品を5,000円（税込）ご購入いただいた方にはもれなく1,000ポイントが付与されるお得なキャンペーンです。さらに、カインズ公式オンラインショップ限定で、期間中に購入した対象商品を、わんわん祭り終了後の1年間、ポイントが3倍で購入することができるキャンペーンも実施中です。

お得なこの期間にぜひ、わんちゃんとのくらしをアップデートしてみませんか。

▼詳細はこちら

https://www.cainz.com/contents/pet/cp-petfood.html

カインズ わんわん祭り2025年限定デザイン LINEスタンプをプレゼント

カインズ公式アカウントのお友達登録をしていただいた方に、「カインズ わんわん祭り2025限定デザイン」のLINEスタンプを無料プレゼント。ほんわか愛らしいわんちゃんたちのスタンプを使ってみんなで会話を楽しみましょう！

※配布期間：2025年12月14日(日)まで

▼カインズLINE公式アカウント

https://line.me/S/sticker/35650?lad_external_koho

うちの子のとっておきの写真を投稿しよう！わんわんフォト投稿キャンペーン

昨年好評だった、わんちゃんフォトパネルを今年もカインズ店内のペットウェア試着台にご用意。わんちゃんとお買い物中に、記念撮影を楽しめます。一緒に楽しんで撮影した写真を専用応募フォームに投稿していただいた方の中から、抽選で50名様に投稿写真を使用した「キーホルダー」をプレゼント。さらに、「Pet’s Oneメンバーズ」会員で当選された場合は、投稿写真を使った「オリジナルステッカー」つき。思い出の1枚をぜひ投稿してみませんか。

※一部店舗のみの開催となります

※オリジナルステッカーは、応募時点でのPet’s Oneメンバーズ会員登録が条件となります。

【11月1日犬の日限定】わんわん祭りでしか手に入らない限定オリジナルステッカーを集めよう！

今年のフォトパネルデザイン

11月1日の犬の日に、1レシート合計1,111円（税込）以上ご購入いただいた方には、先着で3種類の中から選べるオリジナルステッカーをプレゼント。

【配布期間】2025年11月1日（土）

【条件】当日購入された対象のレシートをサービスカウンターまでお持ちください。

※なくなり次第終了となります。

※レシートの合算は不可となります。

わんわん祭り2025 DIYコンテストを開催！DIY作品の投稿で豪華賞品をゲットしよう

わんわん祭り開催期間中、カインズが運営するオンラインコミュニティ「CAINZ DIY square」では、DIYコンテストを開催します。わんちゃんをモチーフにした作品や愛犬のためにDIYしたグッズを投稿していただいた方の中から、抽選で25名様にカインズポイント2,000Pプレゼント。さらに、ペッツワンメンバーズ会員の方の中から、抽選で30名様にカインズオリジナル商品をプレゼント。

URL：https://diy-square.cainz.com/announcements/a70ktyoieriftst4?type=text

キャンペーン開催期間：2025年10月8日（水）～2025年11月12日（水）

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に258店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

