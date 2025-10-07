【埼玉県戸田市】戸田市不登校について考える会を開催します「不登校児童生徒の新たな一歩を地域でサポート」

埼玉県戸田市

戸田市では、誰一人取り残されない教育の実現に向け、不登校児童生徒支援として、「戸田型オルタナティブ・プラン」を推進しております。

その柱の一つである「社会に開かれたネットワークづくり」の取組として、地域や保護者の方々を対象にシンポジウム「戸田市不登校について考える会～一人ひとりを大切に～」を以下のとおり、開催いたします。

戸田市不登校について考える会～一人ひとりを大切に～

日時

2025年10月11日（土曜日）午前9時45分～午後1時（受付：午前9時30分）

場所

戸田市文化会館 304会議室（埼玉県戸田市上戸田4-8-1）

第1部 【基調講演】午前9時50分から

内容

「不登校の子どもの心の支援-多様な育ちと学びのかたち-」

講師：跡見学園女子大学 心理学部 臨床心理学科 教授 新井 雅 様

第2部 午前10時55分から

「シンポジウム」（不登校体験者の経験談）

第3部 午前11時40分から

「進路等、個別相談会」

（注釈）加者のプライバシー保護の観点から、撮影可能な時間帯は、第1部 基調講演 (午前9時50分から10時50分まで)のみ