学童保育支援システムが「Hokally（ホーカリー）」にリニューアル

VISH株式会社

VISH株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：田淵 浩之）の運営する、学童施設の出欠・入退室管理や欠席連絡、保護者への連絡、各種申請管理など、日々の運営をサポートするICTサービスです。 この「学童保育支援システム」は、2025年11月4日（火）より「Hokally（ホーカリー）」として新たにスタートいたします。 あわせて、「もっと気軽に使いたい」という声にお応えし、新プラン「ライトプラン」を追加。さらに、施設職員が利用する管理画面もリニューアルし、日々の業務がこれまで以上にスムーズに行えるよう改善いたしました。

詳細はこちらをご覧ください。

URL ： https://blog.buscatch.com/2025/10/07/17919

■ 新しいサービス名称と想い

【新サービス名称】Hokally（ホーカリー）

“味方がいるという安心を”

放課後の毎日を、もっとやさしく、もっと安全に。

この名称には、以下の想いを込めています。

・子どもたちが放課後も安心して過ごせるように

・学童現場で働く皆さまが笑顔になれるように

・保護者の皆さまが安心してお子さまを預けられるように

これからも「安心」と「笑顔」があふれる放課後を支えてまいります。

■ ロゴに込めた意味

ロゴマークは「放課後（H）のお家」を表現しています。学童は子どもたちにとって“第二の家"のような、味方であり安心できる場所だと考えたことから、このデザインを採用しました。これには「放課後の第二のお家」の中でニコニコと笑う子どもたちを、Hokallyで支えていきたいという想いが込められています。

ロゴタイプは、子どもらしい素直さと元気さを表現するため、丸みのあるフォントとカラフルで柔らかい配色を採用しています。また、「Hoka」のみに色を加えることで、Hokallyが造語であることを伝えています。

さらに、「ホーカリー」という読み方がわかりやすいように「o」の上に屋根の形を模したローマ字の長音記号（伸ばす記号）を配置しました。

■ 新プランについて

・ライトプラン（月額:5,000円）

入退室管理、メッセージ配信、欠席連絡など、施設と保護者の基本的なやりとりに特化。

初めてICTシステムを導入する施設におすすめです。

・スタンダードプラン（月額:10,000円）

ライトプランの全機能に加え、利用申請・延長保育管理、用品販売、各種業務の一元管理をサポート。

日々の学童運営を幅広くICT化し、職員の業務負担軽減を目指す施設におすすめです。

■ 管理画面リニューアルについて

今回のリニューアルでは、施設職員が利用する管理画面を刷新し、見やすさと直感的な操作性を向上。タブレットからの利用環境も最適化しました。

【主な変更点】

1.メニューの配置変更・名称の一部変更

・上部メニューを画面左側に移動し、縦方向の表示領域を拡大

・左上の「☰」アイコンでメニューを最小化可能

・一部メニュー名を変更

「メインメニュー」 → 「ホーム」

「各種設定」 → 「設定メニュー」

2.デザインの見直し

・全体をすっきり整え、直感的に操作しやすいデザインに変更

3.タブレット対応強化

・多くの機能をタブレット端末でも快適に利用可能に最適化

4.テーマカラー設定の新設

・「上部バーの色設定」を廃止し、新たに11色から選べる「テーマカラー」を導入

・選んだカラーがメニューや各画面に反映

■ 管理画面リニューアルに伴うオンラインセミナー開催のご案内

リニューアルに伴い、新しい画面や変更点を解説するオンラインセミナーを開催します。実際の画面を先行してご覧いただけます。

開催日時：2025年10月22日（水）15:30～16:00

開催方法：Zoom（事前申込制）

対 象：学童保育支援システムをご契約の施設様

申込みフォーム ： https://share-na2.hsforms.com/1SfGskwlsR1SglasKyIDlIQ406hpw

■ 今後の展望

今後も学童運営に欠かせない機能やサービスを拡充し、現場の声を大切にしながら、 職員の皆さまや保護者の方々のお力になれるよう、現場の声を反映してまいります。Hokallyへと生まれ変わった後も、 学童と保護者をつなぎ、現場の業務負担を軽減しながら、 よりよい放課後環境づくりを全力でサポートしてまいります。

■VISH株式会社について

会社名：VISH株式会社（ヴィッシュ株式会社）

代表者：代表取締役 田淵 浩之

所在地：愛知県名古屋市中区錦二丁目10番13号 SC錦ANNEX 5F

設 立：2004年12月

資本金：1,150万円

URL：http://www.vish.co.jp/